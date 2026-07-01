Salió el primer tráiler de Not Alone, una comedia romántica animada con Timothée Chalamet y Selena Gomez.

La película llegará a cines en abril de 2027 y seguirá a dos científicos torpes que trabajan en el desarrollo de un cohete ecológico pero se ven envueltos entre el amor y la llegada de tres simpáticos aliens.

El estudio Illumination lanzó el primer tráiler de su película Not Alone , una nueva propuesta de animación que llegará a los cines en abril de 2027. Se trata de una comedia de romance y ciencia ficción con Timothée Chalamet y Selena Gómez en el elenco de voces.

La historia seguirá a Joe y Fran , dos científicos torpes que trabajan en el desarrollo de un cohete ecológico. No obstante, sus vidas se verán afectadas con la aparición de tres extraterrestres, Dunk, Welly y Shirm, que causarán estragos y que tienen potencial de ser un nuevo fenómeno comercial.

El avance mantiene el estilo de animación característico de la productora y se apoya en la icónica canción "Space Oddity" de David Bowie, la cual despertó el entusiasmo en redes sociales.

Al elenco se suman Rob Brydon, Diane Morgan y Jame Demetriou . El director del film será Eric Guillon , quién ya trabajó en Illumination al codirigir la tercera parte de "Mi Villano Favorito".

De esta manera, Not Alone promete sumergir a la audiencia en una historia de encuentro entre especies, cooperación y redescubrimiento personal, una fórmula que el estudio perfeccionó en producciones anteriores.

La fórmula Illumination, un sello con varios éxitos

Después de establecer franquicias como Mi villano favorito, Sing! y los títulos más recientes Minions & Monstruos y Super Mario Galaxy: La Película, Illumination apuesta por ampliar su catálogo con nuevos personajes. La introducción de Dunk, Welly y Shirm, tres extraterrestres presentados al final del tráiler, sugiere que el estudio continúa con la estrategia de crear figuras pensadas tanto para la narrativa como para el mercado de juguetes.

Los alienígenas, sin embargo, no serán el eje central del relato, sino personajes secundarios necesarios para desarrollar la trama para ofrecer nuevas dinámicas de comedia. Algo similar a lo que ocurrió con los Minions.

Por lo pronto, el estudio pone el foco en Minions & Monstruos que se estrenó recientemente en cines y promete ser un éxito en taquilla.