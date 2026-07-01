Los bonos en dólares cotizan en rojo en la primera rueda de julio y los ADRs caen hasta 3% + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos operan con caídas generalizadas en Wall Street. Ocurre luego de un mes de mejoras, que llevó al riesgo país a retroceder alrededor de 13%.

Los bonos en dólares comienzan julio a la baja. Vecteezy

Los bonos en dólares operan con subas este miércoles en Wall Street. Ocurre en la primera rueda de julio y luego de un mes de junio en el que los títulos soberanos tuvieron mejoras superiores al 4% luego de que S&P se sumara a Fitch y elevara la nota de la deuda argentina.

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Los bonos Globales cotizan durante esta jornada con retrocesos de hasta 0,3%, mientras que los Bonares pierden hasta 0,1%. De esta manera, el riesgo país se ubica en 428 puntos básicos. El indicador elaborado por el banco J.P. Morgan viene de bajar 13,6% en junio y acumula una disminución de 25,1% desde comienzos de año.

En tanto, el S&P Merval sube 0,1% a 3.179.623,79 puntos, mientras que medido en dólares cede 1% a 2.020,26 puntos. Las acciones operan con mayoría de bajas de hasta 1,5% liderados por Grupo Financiero Galicia, Cresud (-1%), Loma Negra (-1%), Comercial del Plata (-0,5%) y Banco Macro (-0,4%).

Por otro lado, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street ceden 3% encabezados por Grupo Financiero Galicia, Grupo Supervielle (-2,5%), Cresud (-2,07%) y Telecom Argentina (-1,7%). En tanto, avanzan Bioceres (5,07%), Mercado Libre (3,5%) y Central Puerto (0,03%).