Javier Milei acelera una reforma clave: anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del BCRA

En una reunión en Casa Rosada este miércoles, el Gobierno confirmó que avanza con una iniciativa para reformar el estatuto del organismo, una de las reformas estructurales que busca impulsar en el Congreso.

El mandatario reunió a diputados y senadores libertarios para coordinar la agenda parlamentaria y anunció una iniciativa para modificar la ley que regula al Banco Central.

El presidente Javier Milei participó este miércoles de una reunión en Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza , convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación. Durante el encuentro, el mandatario anunció que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

En mayo, el Fondo Monetario Internacional planteó (FMI) planteó una serie de recomendaciones para profundizar el programa económico argentino, entre ellas avanzar en una reforma de la carta orgánica del Banco Central para reforzar su independencia, adoptar un esquema cambiario con mayor flexibilidad y reducir la dependencia de la política monetaria como principal herramienta de estabilización. El organismo sostuvo que, una vez consolidado el orden macroeconómico, será necesario fortalecer el marco institucional y combinar la política monetaria con otras reformas estructurales para sostener el crecimiento y reducir la inflación.

En esa oportunidad, desde el Ministerio de Economía respondieron que muchas de esas recomendaciones ya forman parte de la hoja de ruta oficial y aseguraron que la reforma del Banco Central se iba a impulsar cuando estuvieran dadas las condiciones políticas.

Durante la apertura de la reunión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. Además, presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores de La Libertad Avanza por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno nacional.

También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.

El oficialismo trabaja en una nueva carta orgánica para el Banco Central. Casa Rosada

Las modificaciones que podría impulsar el Gobierno en la Carta Orgánica del Banco Central

Según pudo saber Ámbito, uno de los principales cambios en estudio buscaría dotar al organismo de un esquema institucional similar al de otros países de la región, donde la conducción del banco central mantiene mayor estabilidad y no queda atada a los cambios de administración. "Como Perú", señalaron a este medio fuentes de Casa Rosada.

Entre las modificaciones que analiza el oficialismo también figura la revisión de las reformas incorporadas durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. En ese marco, una de las posibilidades sería restringir o eliminar la facultad del Banco Central para otorgar adelantos transitorios al Tesoro, un mecanismo utilizado para asistir al Estado mediante emisión monetaria.

Otro de los puntos bajo análisis sería la utilización de reservas internacionales para el pago de deuda pública, una herramienta habilitada por la reforma de la carta orgánica de 2012. La intención del equipo económico sería reducir la discrecionalidad en el uso de esos recursos y reforzar el rol del Banco Central como autoridad monetaria independiente.

La eventual reforma se enmarcaría en las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional en mayo, cuando instó a la Argentina a fortalecer la independencia del BCRA, avanzar hacia un esquema cambiario más flexible y disminuir la dependencia de la política monetaria como herramienta de estabilización.

Javier Milei: "El cierre del Banco Central no es un asunto negociable"

El entonces presidente electo, Javier Milei, lanzó un comunicado en noviembre de 2023 a través de la Oficina del Presidente, en el que había asegurado que se iba a eliminar al organismo: "El cierre del Banco Central no es un asunto negociable".

En el texto, el mandatario había rechazado "los falsos rumores difundidos": "Ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no es un asunto negociable".