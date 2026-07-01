El BCRA no recuperó el ritmo de compras, pero las reservas rebotaron por encima de u$s47.000 millones

La autoridad monetaria compró apenas u$s25 millones en el inicio de julio y volvió a operar por debajo del objetivo de participación del 5% en el mercado.

El BCRA volvió a comprar poco en el inicio de julio, pero las reservas rebotaron por encima de u$s47.000 millones tras la reversión de movimientos de fin de mes.

El Banco Central (BCRA ) inició julio con una nueva compra de dólares, aunque volvió a mostrar una participación mínima en el mercado oficial . En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s25 millones este miércoles 1 de julio , en una rueda con un volumen operado de u$s826 millones, por lo que su intervención representó apenas el 3% del total negociado.

De esta manera, el saldo comprador del mes comenzó en u$s25 millones, mientras que las compras netas acumuladas en 2026 se ubicaron en u$s11.190 millones . Sin embargo, más allá de que el BCRA ya superó el piso de la meta anual de u$s10.000 millones, el dato volvió a confirmar que el ritmo de acumulación se mantiene lejos del observado durante abril y mayo.

A diferencia de la rueda previa, la señal más favorable apareció en las reservas internacionales brutas, que subieron u$s2.183 millones y finalizaron en u$s47.056 millones. Así, el stock volvió a ubicarse por encima de los u$s47.000 millones, después de la fuerte caída registrada en el cierre de junio.

De todos modos, el rebote estuvo en línea con lo anticipado por fuentes oficiales a Ámbito , que habían explicado que la baja del día anterior respondió a movimientos de fin de mes y de encajes, y que esas reservas deberían volver en la rueda siguiente. Por lo tanto, la suba no cambió la lectura de fondo sobre el menor ritmo comprador del Central, sino que corrigió un efecto operativo transitorio.

En materia de valuación, el oro cayó 0,2%, aunque el impacto estimado sobre reservas fue positivo en torno a u$s35 millones. A su vez, las monedas de la canasta del DEG mostraron movimientos mixtos: el euro retrocedió 0,37% frente al dólar, la libra avanzó 0,13%, el yen se depreció 0,03% y el yuan cayó 0,14%. Como las reservas se informan en dólares, estos cambios también inciden sobre la valuación contable del stock.

El problema no fue el agro, sino el resto de los flujos

En paralelo, Portfolio Personal Inversiones (PPI) puso el foco en la composición de la oferta y la demanda de divisas durante junio. Según la sociedad de bolsa, el complejo agroexportador liquidó u$s3.007 millones en el mes, equivalentes a u$s143 millones diarios, prácticamente en línea con los u$s141 millones por rueda de mayo. En otras palabras, la oferta del principal sector exportador no fue el factor que explicó la desaceleración de las compras del BCRA.

En cambio, la diferencia apareció en el resto de los flujos. El Central compró u$s1.418 millones en junio, a un promedio de u$s68 millones por rueda, es decir, la mitad del ritmo de mayo, cuando había adquirido u$s137 millones diarios. Según PPI, fue el segundo registro mensual más bajo de 2026, solo por encima de enero.

Por eso, la clave estuvo en una mayor demanda privada fuera del agro y del BCRA. Excluyendo a ambos sectores, el resto de los participantes demandó en promedio u$s95 millones diarios en junio, frente a apenas u$s16 millones en mayo. Entre los factores detrás de ese cambio, PPI señaló mayores giros de dividendos y una menor oferta desde la cuenta financiera, luego del ingreso récord registrado el mes anterior.

El dólar oficial se sostuvo y los financieros siguieron firmes

En el frente cambiario, el dólar mayorista avanzó 0,12% y cerró en $1.482 para la venta. Así, la cotización quedó 15,99% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.742,24. Aunque la distancia sigue siendo amplia, el margen se achicó frente a los niveles observados durante buena parte de mayo.

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,80% hasta $1.521,37, mientras que el contado con liquidación se mantuvo estable en $1.554,74. En tanto, el dólar blue avanzó 0,33% y cerró en $1.515, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. Con esos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,23%.

Futuros y tasas: menor expectativa de corto plazo

En futuros, la curva operó con mayoría de bajas, con una variación promedio negativa de 0,08%. Julio cayó 0,20%, agosto 0,23%, septiembre 0,26% y diciembre 0,06%, mientras que algunos contratos de 2027 mostraron leves subas. Las tasas implícitas quedaron en 1,23% mensual para julio, equivalente a 14,71% anualizado, y en 1,51% para agosto, o 18,08% anualizado.

Además, el volumen operado en futuros alcanzó u$s2.749 millones y el interés abierto se ubicó en u$s3.363 millones, por lo que el mercado seguirá atento a la estrategia oficial de cobertura tras el cierre de junio.

En pesos, la TAMAR bajó de 22,94% a 22,69%, mientras que la BADLAR se mantuvo en 21%. En consecuencia, la evolución de estas tasas seguirá siendo clave para medir el atractivo del carry trade frente a un dólar oficial que aceleró durante junio.

El desafío para el Gobierno será sostener la recomposición de reservas una vez superados los movimientos contables de fin de mes. Aunque el stock volvió a superar los u$s47.000 millones, el BCRA todavía no recuperó el ritmo de compras y el mercado sigue mirando si la mayor demanda privada de divisas se mantiene en julio.