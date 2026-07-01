El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 1 de julio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar blue subió por segunda rueda consecutiva y volvió a ubicarse en máximos desde principios de año
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El BCRA no recuperó el ritmo de compras, pero las reservas rebotaron por encima de u$s47.000 millones
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 1 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.491 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 1 de julio
El dólar CCL cerró a $1.571,16 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 1 de julio
El dólar MEP cerró a $1.525,55 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 1 de julio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 1 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.566,36, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 1 de julio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s60.192, según Binance.
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