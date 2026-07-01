El mensaje de Ignacio Torres a Diego Santilli antes de reunirse en la Casa Rosada: "Ahora tenés la lapicera"

El flamante jefe de Gabinete recibirá al gobernador de Chubut este jueves. "Voy con una listita de temas", dijo el patagónico, quien anticipó que espera que se "agilicen algunas cuestiones".

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , habló sobre el encuentro que mantendrá este jueves en la Casa Rosada con el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli , a quien le envió un mensaje en reclamo de recursos para la provincia. " V oy con la listita de temas que tenemos truncos y ahora que tenés la lapicera, que salgan", pidió el cacique patagónico.

Por problemas de agenda, Torres no participó de la jura de Santilli como flamante ministro coordinador tras siete meses al frente de la cartera de Interior, desde donde edificó un vínculo fluido con la mayoría de los jefes provinciales del país.

En vez de eso, el patagónico viajará a Buenos Aires para reunirse con el "Colo", compañero de armas en el PRO, que apela a sostener bajo su órbita la relación con los distritos. Su primer objetivo es avanzar con la reforma electoral, cuestión que espera ser tratada en el Congreso y que tiene la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como tema central.

Este martes, el gobernador chubutense se refirió al ascenso del exvicejefe de Gobierno porteño y mencionó: " El jueves estoy ahí, voy con la listita de temas que tenemos truncos y ahora que tenés la lapicera, que salgan" . Lo hizo durante la inauguración de la extensión de la red de gas en el barrio Valle Chico, junto al intendente local, Matías Tacetta .

Acto seguido, el mandatario del PRO se mostró optimista por el nuevo cargo de Santilli: "Va a poder hacer mucho más ágil algunas cuestiones institucionales que necesitamos avanzar".

En ese sentido, anticipó que reclamará por obras para la provincia, incluyendo el proyecto del aeropuerto de Esquel, así como también rutas nacionales, uno de los frentes que más preocupan a los mandatarios subnacionales.

Ignacio Torres junto al por entonces ministro del Interior, Diego Santilli.

El ascenso del ahora exministro del Interior también representa una oportunidad de acercamiento entre La Libertad Avanza (LLA) y la tropa amarilla en distintos distritos de cara al 2027. Chubut es uno de ellos. El año pasado, la fuerza de Torres, Despierta Chubut, quedó relegada al tercer puesto, superada por LLA y el PJ.

Ante ese escenario, no sería fantasioso pensar en una confluencia del mandatario con los libertarios con el objetivo de blindar una eventual reelección. Por ahora, son especulaciones, pero lo cierto es que la posibilidad está sobre la mesa. "Sería lo más lógico", comentaron a este medio tiempo atrás desde la órbita del patagónico.

Atrás quedaron los choques que marcaron el inicio de los mandatos tanto del chubutense como de Javier Milei, cuando los líderes sureños encabezaron una inédita rebelión en la que incluso amenazaron con "cerrar la llave del gas del país".

Este martes, el presidente Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. En sus primeros horas en el puesto, logró una foto robusta, que ya asistieron más de la mitad de los gobernadores del país.

Fueron 14 en total: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.