La psicología reveló qué significa hablar todo el tiempo sobre el trabajo

Lo que puede parecer emoción y entusiasmo puede ser en realidad un reflejo de aspectos ocultos de tu personalidad.

Esto es lo que realmente significa hablar solo del trabajo. Pressfoto

Es normal hablar mucho sobre un tema, en particular cuando se está entusiasmado respecto a eso. El problema surge cuando eso no cesa, como por ejemplo cuando se habla constantemente sobre el trabajo, incluso fuera del horario laboral.

Esto podría ser en realidad un indicativo de que no todo está bien, quizá esconde una obsesión, una sobre exigencia o incluso una respuesta al estrés crónico. Por lo general, se debe a que el trabajo se convirtió en una parte casi esencial de nuestra identidad, y esto puede traer algunos problemas.

Qué significa hablar todo el tiempo sobre trabajo Una de las principales razones por las que una persona puede hablar de manera constante sobre su trabajo es la sobreidentificación laboral. Desde la psicología, esto se interpreta como un intento de justificar la propia existencia o de definir quiénes somos a partir de la profesión. En este sentido, hay quienes convierten a su ocupación en el eje central de su identidad: cuando el empleo deja de ser solo una actividad y se transforma en un rasgo definitorio, la identidad personal empieza a reconstruirse alrededor de él.

Otra causa frecuente es el estrés persistente, que puede derivar en lo que se conoce como productividad tóxica. En estos casos, la persona no logra desconectarse ni pensar en algo que no sea el trabajo, y hablar de él todo el tiempo se convierte en una expresión superficial de lo que en el fondo podría ser un signo de agotamiento mental.

Cuándo alarmarse Existen algunas señales de alerta que pueden indicar la necesidad de buscar ayuda profesional. La primera es cuando el trabajo invade todas las conversaciones y parece que tu identidad, tu autoestima o tu valor personal dependen exclusivamente de tu rol o de tu situación laboral. Otra señal aparece si se vuelve difícil conectar emocionalmente con los demás porque siempre llevás el tema del trabajo a la charla. Finalmente, también es un indicio preocupante no poder desconectarse mentalmente de las obligaciones laborales, incluso en los momentos que destinás al descanso. Si te identificás con alguna de estas situaciones, lo recomendable es acudir a un profesional que pueda acompañarte y ayudarte a gestionar el malestar que generan.

