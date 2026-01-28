Las tres claves para desconectar en vacaciones y lograr un verdadero descanso mental, según los especialistas + Seguir en









En un contexto donde la urgencia parece no tener horarios, conoce estas herramientas de coaching para romper el ciclo de la hiperconectividad y garantizar un descanso sin interferencias.

Las tres claves para desconectar en vacaciones y lograr un verdadero descanso mental. Gentileza - uhfug

Para muchos llegar a las vacaciones es la meta más esperada del año. Sin embargo, despedirse del trabajo no garantiza que la mente se tome un descanso. Según el reciente estudio Vacaciones 3.0 realizado por Bumeran, la dificultad para desvincularse del entorno laboral es una realidad que afecta a casi la mitad de los argentinos.

Estar físicamente fuera del trabajo no siempre significa estar ausente. Los datos revelan una alarmante falsa desconexión: el 45% de los trabajadores admite que no logra desconectarse de sus tareas durante su tiempo de descanso. Esta tendencia se ve alimentada por la tecnología, ya que casi la mitad de los encuestados (49%) reconoce que sigue revisando el correo electrónico o el celular laboral mientras debería estar descansando.

vacaciones Para muchos llegar a las vacaciones es la meta más esperada del año. Freepik Las tres claves para la desconexión real La presión no es solo interna: el 27% de los trabajadores argentinos afirma que sigue conectado porque recibe mensajes o pedidos urgentes por parte de sus jefes o compañeros durante sus días libres. Esto demuestra que la cultura de la inmediatez sigue siendo un obstáculo para la salud mental colectiva.

Entendiendo al descanso no como un premio al esfuerzo, sino que como un requisito biológico y psicológico para el rendimiento sostenible, María Inés Solé, PCC (Profesional Certified Coach) de ICF Argentina, comparte tres claves para poder gestionar el descanso y lograr conectar con las vacaciones.

Sincronizar el despertar natural: Despertarse sin alarma es el indicador definitivo de que el cuerpo recuperó su equilibrio biológico. Permitir que el organismo dicte el fin del descanso es una herramienta de salud mental para saldar la "deuda de sueño" acumulada. Desactivar el "modo alerta" mediante nuevos estímulos: Salir de la rutina no es sólo cambiar de paisaje, sino romper patrones cognitivos. Cambiar el desayuno habitual, buscar el contacto directo con la naturaleza o entablar conversaciones con personas ajenas a nuestro entorno ayuda a resetear la mente. Gestión estratégica del entorno digital: Reducir el uso del celular es vital para combatir la ansiedad digital. No basta con la intención; es necesario crear barreras físicas: silenciar notificaciones laborales, eliminar temporalmente apps que consumen tiempo de forma pasiva y establecer ventanas de uso. Evitar las pantallas antes de dormir es innegociable para que la melatonina actúe y el descanso sea profundo. Descanso de Feriado Imagen: Freepik De esta manera, aprendiendo a gestionar la ansiedad y eliminando la culpa del descanso, se puede transformar las vacaciones en el verdadero motor de recuperación necesaria. La salud mental debe ser una prioridad y los líderes deben buscar fomentar un entorno donde la desconexión sea respetada y el "derecho al silencio" sea la norma y no una excepción.

