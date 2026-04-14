Las tres tendencias en indumentaria que marcarán al otoño-invierno 2026

Con un look que muchos ya vieron años atrás, un color sobresale por el resto y hay un indispensable que no puede faltar en tu placard.

La temporada otoño-invierno 2026 llega con propuestas audaces y renovadas que redefinirán los armarios durante los meses más fríos del año. Entre las tendencias más destacadas, tres se posicionan como las protagonistas absolutas : la influencia directa de los años 80 , un color retro y un uso inusual de las bufandas.

Desde siluetas marcadas hasta paletas de colores inesperadas, el otoño-invierno 2026 promete ser una temporada donde la individualidad y la nostalgia se entrelazan para crear looks memorables.

Los años 80 regresan con fuerza en la temporada otoño-invierno 2026 , pero esta vez con un enfoque más definido y exagerado. Las firmas de moda, como Altuzarra , lideraron la reintroducción de elementos icónicos de esa década, que ahora se presentan con mayor intensidad en las colecciones actuales. Hombreras pronunciadas, siluetas estructuradas y detalles metálicos son solo algunas de las características que dominarán los diseños esta temporada.

Ralph Lauren, durante la Semana de la Moda de Nueva York, destacó el uso de bufandas ajustadas al cuello con broches , un gesto que evoca el estilo sofisticado y llamativo de los 80. Esta tendencia no se limita a prendas específicas, sino que abarca una actitud: la moda de esta temporada celebra el maximalismo y el exceso controlado , invitando a los usuarios a incorporar piezas con personalidad y volumen.

La clave para adoptar esta tendencia radica en equilibrar los elementos más llamativos con prendas neutras. Por ejemplo, combinar una chaqueta con hombreras con un pantalón de corte clásico o un vestido de línea recta permite integrar el estilo ochentoso sin caer en lo caricaturesco. Los accesorios, como cinturones anchos y joyería voluminosa, complementan el look y refuerzan la conexión con la estética de la época.

El color berenjena como protagonista

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El berenjena se consolida como el color oficial del otoño-invierno 2026, desplazando a los tonos tradicionales como el negro o el gris. Este matiz, que oscila entre el púrpura y el rojo purpúreo, se presenta en una variedad de prendas, desde abrigos hasta trajes de sastrería, ofreciendo una alternativa elegante y versátil para la temporada fría.

Diseñadores como Prabal Gurung y Bibhu Mohapatra incorporaron el berenjena en sus colecciones, utilizando el tono en gabardinas ajustadas y trajes que desafían los códigos clásicos de vestimenta formal. La propuesta de Chloé, con looks en satén y tejidos fluidos, demuestra cómo este color puede adaptarse tanto a ocasiones diurnas como nocturnas, aportando un toque de sofisticación y modernidad.

El berenjena no solo destaca por su versatilidad, sino también por su capacidad para combinar con otros tonos. En las pasarelas, se observó su uso en conjunción con azules profundos, verdes esmeralda y hasta dorados, creando contrastes ricos y visualmente impactantes. Para quienes desean incorporar esta tendencia de manera gradual, los accesorios en berenjena, como carteras, cinturones o zapatos, representan una opción accesible y efectiva.

La bufanda como echarpe

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La bufanda se reinventa en el otoño-invierno 2026, dejando atrás su función puramente práctica para convertirse en un accesorio de estilo clave. Diseñadores como Henrik Vibskov y MKDT presentaron propuestas donde la bufanda se lleva de maneras innovadoras: colgando simétricamente sobre la espalda o drapada estratégicamente sobre un hombro, como si se tratara de una estola.

Ralph Lauren, por su parte, optó por bufandas ajustadas al cuello con broches, un detalle que añade un toque de elegancia y estructura a los conjuntos. Esta tendencia no solo aporta calidez, sino que también eleva el perfil de cualquier outfit, transformando una prenda básica en un statement de moda.

La versatilidad de la bufanda permite adaptarla a diferentes estilos: desde looks casuales con abrigos oversize hasta conjuntos más formales con blazers y vestidos. Los materiales también juegan un papel fundamental: lana, cachemir y seda son las opciones preferidas, cada una aportando texturas y niveles de sofisticación distintos.

Incorporar este accesorio de manera creativa, ya sea anudado, colgando o incluso como cinturón, permite personalizar el estilo y adaptarlo a las preferencias individuales.

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En resumen, el otoño-invierno 2026 se presenta como una temporada donde la nostalgia, el color y la innovación en accesorios toman el centro de la escena. La influencia de los 80, el dominio del berenjena y el uso creativo de la bufanda ofrecen múltiples caminos para renovar el vestuario, combinando tradición y vanguardia. Estas tendencias no solo definen lo que se llevará en los próximos meses, sino que también reflejan un momento donde la moda se convierte en una herramienta para expresar identidad y actitud.