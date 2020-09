El mejor empleo del mundo: buscan librero para playa paradisíaca

El aspirante debe tener "excelentes habilidades en inglés verbal y escrito; un tono de voz animado para escribir un blog entretenido que capture la estimulante vida de un librero en una isla desierta y habilidades para organizar talleres y otras experiencias para los huéspedes". Además, "deben tener la capacidad de adaptarse a la cultura distintiva de Soneva".

En una entrevista con The Guardian, retomada por el diario ABC de España, Philip Blackwell, CEO de la compañía Ultimate Library, intenta convencer a los candidatos: "Maldivas está prácticamente libre de Covid-19 y el centro turístico con el que operamos tiene su propio centro médico y procedimientos de pruebas estrictos y rigurosos, por lo que es un lugar muy seguro. Esperan que la gente venga y nosotros estamos dispuestos a tomar la iniciativa para reabrir nuestra librería".

En octubre se tomará la decisión y, según informaron varios medios internacionales, hasta el momento ya solicitaron el puesto para trabajar en la librería del resort Soneva Fushi miles de periodistas, abogados, poetas, directores de cine y, por supuesto, libreros, atraídos por la playa paradisíaca.

La librería paradisíaca se creó para acompañar a los huéspedes en la elección del "libro perfecto que mejore su destino y abra su mente", reflejando "el impresionante entorno natural y el lujo inteligente" del hotel y quienes la coordinan son llamados "libreros descalzos".

Entre los testimonios de exempleados está el de Aimée Johnson, quien posteó: "Ser el librero descalzo fue un sueño absoluto. Pude conocer gente increíble, trabajar con libros increíbles y vivir en una isla de lujo impresionante. ¡Es el trabajo de tus sueños!".

APPLICATIONS NOW OPEN FOR BAREFOOT BOOKSELLER 2020! Could you be our next Barefoot Bookseller? Do you have proven experience in publishing or bookselling? Fancy getting away from it all to sell books on a desert island in the Maldives? Are you passionate about reading, an excellent communicator and love writing? If this sounds like you then you'd be perfect for our Barefoot Bookseller 2020. Follow the link to the website to apply for the role. Please make sure you read the terms and conditions before applying. Please note that you must fill in the form in the bio for your application to be considered.: @julesandbeyond : @discoversoneva