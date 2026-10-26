Llega Halloween: cuál es el origen de esta milenaria fiesta terrorífica y cómo se transformó a lo largo de los años

Halloween se celebra cada 31 de octubre y combina antiguas tradiciones celtas con costumbres cristianas y prácticas populares que se transformaron a lo largo de los siglos.

Halloween se celebra cada 31 de octubre y combina disfraces, calabazas, golosinas y leyendas de terror. Aunque hoy es una de las festividades más reconocidas de la cultura popular, sus raíces se remontan a antiguas tradiciones celtas que marcaron el origen de una historia que atravesó siglos y fronteras.

Con el paso del tiempo, la festividad incorporó costumbres cristianas, tradiciones europeas y elementos de la cultura estadounidense hasta convertirse en el evento que conocemos hoy, con el clásico "dulce o truco" como una de sus principales características.

Halloween se celebra el sábado 31 de octubre de 2026 , como sucede cada año. La fecha se mantiene fija en el calendario y la festividad tiene lugar durante la víspera del Día de Todos los Santos, que se conmemora el 1 de noviembre en la tradición cristiana occidental.

En distintos países, la celebración incluye fiestas temáticas, reuniones familiares, decoración de casas y actividades para chicos. Los disfraces de brujas, fantasmas, esqueletos y otros personajes de terror son algunos de los elementos más característicos, aunque también ganaron popularidad los atuendos inspirados en películas, series y figuras de la cultura pop.

Si bien Halloween tiene una fuerte presencia en Estados Unidos, su popularidad se extendió a otros lugares del mundo, incluida la Argentina. En el país, suele celebrarse con fiestas, eventos en bares y boliches, reuniones privadas y actividades para niños que recorren las casas en busca de golosinas.

El origen de Halloween

Los antecedentes de Halloween se vinculan con Samhain, una antigua festividad celta que marcaba el final de la cosecha y la transición hacia los meses más fríos y oscuros del año en el hemisferio norte. Hace más de 2.000 años, estas comunidades realizaban celebraciones y rituales asociados con el cambio de estación y el comienzo de un nuevo ciclo.

Según las creencias de la época, durante Samhain la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos podía volverse más tenue. Por ese motivo, las comunidades encendían grandes hogueras y realizaban prácticas destinadas a protegerse de los espíritus. También se utilizaban disfraces y máscaras, aunque las costumbres antiguas no eran idénticas a las actuales.

Con la expansión del cristianismo en Europa, estas tradiciones se mezclaron gradualmente con celebraciones religiosas como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. El nombre Halloween deriva de la expresión inglesa All Hallows' Eve, que significa víspera de Todos los Santos. Más adelante, los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron sus costumbres a América del Norte, donde la festividad evolucionó y adquirió nuevas características.

"Dulce o truco": cómo se transformó la festividad con los años

La tradición de que los chicos recorran las casas disfrazados para pedir golosinas, conocida como "dulce o truco" o trick-or-treat, , tiene antecedentes en antiguas costumbres europeas. Durante algunas celebraciones religiosas, las personas pobres visitaban viviendas para pedir comida y recibían pasteles a cambio de oraciones por los difuntos. Con el tiempo, estas prácticas se transformaron y se vincularon con las visitas de niños durante Halloween.

En Estados Unidos, la costumbre adquirió popularidad durante el siglo XX. Las bromas y travesuras que se realizaban durante la noche del 31 de octubre llevaron a que algunas comunidades promovieran celebraciones organizadas, en las que los chicos pudieran recorrer el vecindario y recibir golosinas en lugar de participar de acciones que causaran daños. La expresión trick or treat comenzó a difundirse en la década de 1920 y se volvió una marca distintiva de la festividad.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, Halloween se consolidó como una celebración masiva, impulsada por la industria de los disfraces, las películas de terror, la televisión y la publicidad. La calabaza tallada e iluminada, conocida como jack-o'-lantern, también se convirtió en uno de sus símbolos más reconocidos. Así, una festividad con raíces antiguas se transformó en un evento cultural y comercial que cada año reúne a personas de distintas edades alrededor de los disfraces, las golosinas y el gusto por lo terrorífico.