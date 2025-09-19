Llega la primavera a Buenos Aires: Nathy Peluso gratis en el Planetario







Esta estación comienza puntualmente con el equinoccio, que es el fenómeno astronómico que marca el fin del invierno. La fecha establecida para su es el 21 de septiembre.

Nathy Peluso se presentará el sábado en el planetario.

La llegada de la primavera 2025 a Buenos Aires trae consigo no solo el cambio de estación, sino también con un calendario repleto de eventos que marcarán esta transición.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta estación comienza puntualmente con el equinoccio, que es el fenómeno astronómico que marca el fin del invierno. De acuerdo al sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval argentino (SHN), el equinoccio de primavera en 2025 ocurre el 22 de septiembre.

Sin embargo, la fecha establecida para la llegada de la Primavera es el 21 de septiembre, que en 2025, coincide con el día domingo.

Las actividades para disfrutar la llegada de la primavera en la Ciudad La primavera y específicamente, el 21 de septiembre, están asociados a actividades al aire libre. Por ese motivo, la Ciudad se llena de propuestas culturales, deportivas y gastronómicas que celebran la llegada del clima templado y los días más largos, ofreciendo planes para toda la familia.

planteario primavera El Planetario será el recinto para el show de la cantante Nathy Peluso de 14 a 21.

A continuación, algunos eventos para el inicio de la primavera: Nathy Peluso gratis en el Planetario : el sábado 20, la cantante se presenta en el Camping Festival, en el Planetario, con entrada libre y gratuita. La jornada es de 14 a 21, con DJs en vivo. En caso de lluvia, se reprograma para el día siguiente.

: el sábado 20, la cantante se presenta en el Camping Festival, en el Planetario, con entrada libre y gratuita. La jornada es de 14 a 21, con DJs en vivo. En caso de lluvia, se reprograma para el día siguiente. Maratón Internacional: este domingo se correrá la Maratón Internacional de Buenos Aires, la prueba de mayor convocatoria de Latinoamérica, con récord de inscriptos. La largada será a las 7 en Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego, donde también estará la línea de meta. Por otro lado, el viernes de 12 a 20 y el sábado de 10 a 18, Parque Sarmiento (Av. Ricardo Balbín 4750) recibirá la Expo Running, con el stand de la Ciudad como principal atractivo.

este domingo se correrá la Maratón Internacional de Buenos Aires, la prueba de mayor convocatoria de Latinoamérica, con récord de inscriptos. La largada será a las 7 en Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego, donde también estará la línea de meta. Por otro lado, el viernes de 12 a 20 y el sábado de 10 a 18, Parque Sarmiento (Av. Ricardo Balbín 4750) recibirá la Expo Running, con el stand de la Ciudad como principal atractivo. Muestra de Nacha Guevara: el Museo Moderno (Av. San Juan 350) inaugura este viernes a las 18 la muestra que celebra la trayectoria de Nacha Guevara. La exposición se podrá visitar de miércoles a lunes, entre las 11 y las 19, hasta febrero de 2026.

el Museo Moderno (Av. San Juan 350) inaugura este viernes a las 18 la muestra que celebra la trayectoria de Nacha Guevara. La exposición se podrá visitar de miércoles a lunes, entre las 11 y las 19, hasta febrero de 2026. Espectáculo en el circo: el espectáculo familiar BasarKus, traído desde Francia por Lamento y L’Académie Fratellini, tendrá funciones este viernes a las 15 y el sábado a las 11 en el hall del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). La entrada es gratuita.

el espectáculo familiar BasarKus, traído desde Francia por Lamento y L’Académie Fratellini, tendrá funciones este viernes a las 15 y el sábado a las 11 en el hall del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). La entrada es gratuita. Festival de milanesas: este sábado y domingo, de 12 a 20, el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Av. Dorrego) ofrecerá más de cien variedades de milanesa en una treintena de food trucks y stands.

este sábado y domingo, de 12 a 20, el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Av. Dorrego) ofrecerá más de cien variedades de milanesa en una treintena de food trucks y stands. Banda de Star Wars en la Usina: la Banda Sinfónica de la Ciudad interpretará bandas sonoras de Star Wars, E.T. y filmes mudos de Charles Chaplin en la Usina del Arte (Caffarena 1). Entrada gratuita con inscripción previa en usinadelarte.ar. Banda sinfonica Una banda sinfónica que tocará canciones de Star Wars se encuentra entre una de las actividades para disfrutar. Entre otras sugerencias se encuentran: Concierto infantil en el Colón: el Teatro Colón sumó cuatro funciones de “Concierto entre almohadones. El carnaval de los animales y otras músicas” este domingo y el 28, a las 11 y 13. Entradas en teatrocolon.org.ar o en la boletería (Tucumán 1171).

el Teatro Colón sumó cuatro funciones de “Concierto entre almohadones. El carnaval de los animales y otras músicas” este domingo y el 28, a las 11 y 13. Entradas en teatrocolon.org.ar o en la boletería (Tucumán 1171). Feria francesa: este fin de semana, de 11 a 18.30, Plaza Cataluña (Cerrito y Arroyo) ofrece crêpes, quiches, croissants, macarons, éclairs y quesos, además de música en vivo y clases de cocina frente a la embajada francesa.

este fin de semana, de 11 a 18.30, Plaza Cataluña (Cerrito y Arroyo) ofrece crêpes, quiches, croissants, macarons, éclairs y quesos, además de música en vivo y clases de cocina frente a la embajada francesa. Música de primavera: Florian presentará un show junto a artistas invitados este domingo a las 18 en la terraza del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), con un recorrido por distintos géneros y clásicos de la música popular argentina.

Florian presentará un show junto a artistas invitados este domingo a las 18 en la terraza del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), con un recorrido por distintos géneros y clásicos de la música popular argentina. Filarmónica homenajea a Ravel: la Orquesta Filarmónica de la Ciudad rendirá homenaje a Maurice Ravel este sábado a las 20, con el pianista italiano Giuseppe Albanese. Entradas en la boletería del Colón (Tucumán 1171).

la Orquesta Filarmónica de la Ciudad rendirá homenaje a Maurice Ravel este sábado a las 20, con el pianista italiano Giuseppe Albanese. Entradas en la boletería del Colón (Tucumán 1171). Concurso de fotos porteñas: el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) exhibe la muestra del concurso que retrata la identidad porteña. Se puede visitar de martes a domingos, de 14 a 19, en el primer piso del Hall Alfredo Alcón.

el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) exhibe la muestra del concurso que retrata la identidad porteña. Se puede visitar de martes a domingos, de 14 a 19, en el primer piso del Hall Alfredo Alcón. Exposición en Jardín Japonés: para recibir la primavera, el Jardín Japonés (Av. Casares 3450) presenta la Exposición Anual de Ikebana Internacional de viernes a domingo, de 10 a 18, mostrando el arte del arreglo floral típico japonés.

Temas Ciudad de Buenos Aires