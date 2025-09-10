Los 7 mejores lugares para disfrutar la primavera en Buenos Aires, según la Inteligencia artificial

Se viene la primavera y la Inteligencia Artificial recomienda los mejores lugares para visitar el 21 de septiembre en Buenos Aires.

El 21 de septiembre marca el inicio de la primavera y, en Buenos Aires, se transforma en una jornada de música, picnic y amigos al aire libre. La Ciudad y sus alrededores ofrecen parques, plazas y rincones naturales que se convierten en protagonistas de la fecha.

Según la inteligencia artificial, estos son los 7 lugares más recomendados para disfrutar el Día de la Primavera en Buenos Aires , ideales para todos los gustos: desde los clásicos bosques hasta rincones más tranquilos para desconectarse.

Los Bosques de Palermo son el protagonista del Día de la Primavera en Buenos Aires. Con lagos artificiales, amplias arboledas y espacios para andar en bicicleta o simplemente tirar una manta y hacer un picnic, es uno de los puntos más concurridos de la Ciudad. La IA destaca que su ambiente festivo atrae principalmente a estudiantes y grupos de amigos que buscan pasar el día al aire libre.

Además, en los alrededores hay opciones gastronómicas y alquiler de botes , lo que convierte al lugar en un plan completo. Según la IA, los Bosques de Palermo combinan naturaleza, actividad física y vida social, lo que los convierte en el destino número uno para recibir la primavera en Capital.

El Rosedal

Dentro de los Bosques de Palermo se encuentra el famoso Rosedal, un ícono de la primavera porteña. Con más de 18.000 rosales que comienzan a florecer en septiembre, es el lugar perfecto para quienes buscan una experiencia más tranquila, con paisajes de película y espacios para caminar entre senderos coloridos.

Según la IA, el Rosedal es uno de los sitios más fotogénicos de la Ciudad y un infaltable para quienes quieren celebrar la primavera rodeados de naturaleza. Además, cuenta con el “Puente Blanco” y el “Patio Andaluz”, rincones ideales para fotos y momentos románticos.

Costanera Norte Barrio náutico Costa Salguero.jpg Foto: Observatorio del Derecho a la Ciudad

Costanera Norte

La Costanera Norte combina río, aire fresco y verde. Es un punto elegido para quienes buscan pasar la primavera cerca del agua y con opciones gastronómicas populares como las clásicas parrillas de la zona. La IA resalta que su vista al Río de la Plata la convierte en un lugar distinto para pasar el 21 de septiembre.

A lo largo de su extensión hay parques y espacios amplios donde armar picnic o simplemente sentarse a disfrutar del paisaje. Para la IA, la Costanera Norte ofrece un equilibrio perfecto entre naturaleza urbana y diversión con amigos.

Reserva Ecológica Costanera Sur

La Reserva Ecológica es el pulmón verde más grande de la Ciudad. Con más de 350 hectáreas de vegetación, lagunas y senderos, es el lugar ideal para quienes quieren vivir el Día de la Primavera en un entorno natural y más tranquilo que los bosques céntricos.

Según la IA, es el destino perfecto para combinar el festejo con caminatas, paseos en bicicleta o simplemente para descansar lejos del ruido. Además, su cercanía con Puerto Madero la hace accesible para quienes buscan un plan urbano sin salir de la Ciudad.

Jardín Botánico 5.jpg Prensa Secretaría Ambiente GCABA

Jardín Botánico

Ubicado en pleno Palermo, el Jardín Botánico es un espacio histórico y cultural, ideal para una celebración más relajada. Sus 7 hectáreas albergan más de 5.000 especies vegetales, esculturas y rincones sombreados perfectos para leer o charlar.

La IA señala que es una alternativa distinta para el Día de la Primavera: en lugar del bullicio masivo, ofrece un entorno de calma, educación ambiental y contacto directo con la diversidad de plantas. Un plan perfecto para quienes buscan algo más íntimo.

Plaza Francia

En Recoleta, la Plaza Francia es un clásico del 21 de septiembre. Rodeada de jacarandás y tilos, se llena de jóvenes que llegan con parlantes, mantas y mates. Además, los fines de semana funciona la feria artesanal, que suma color y movimiento a la celebración.

Según la IA, Plaza Francia es uno de los puntos más vibrantes de la Ciudad en primavera, combinando ambiente bohemio, vida cultural y diversión al aire libre. Su ubicación, junto al Centro Cultural Recoleta y el Cementerio de Recoleta, lo convierte en un destino estratégico para un día completo.

Parque de La Costa

Parque de la Costa (Tigre)

Aunque no está en Capital, el Parque de la Costa en Tigre es una escapada muy elegida para el Día de la Primavera. Con juegos mecánicos, río y espacios verdes, ofrece un plan distinto que mezcla naturaleza y entretenimiento.

La IA lo destaca como uno de los preferidos para grupos grandes de jóvenes, que buscan un festejo más intenso y fuera de lo común. Además, su cercanía con el Puerto de Frutos y los paseos en lancha por el Delta lo convierten en un destino súper completo para aprovechar el día.