CABA: desalojaron otra propiedad que estaba tomada desde hacía 20 años







El operativo, a cargo de la Policía porteña, se llevó a cabo en la avenida Juan B. Justo al 2050. “Nuestro compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley", afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La Policía porteña llevó a cabo el operativo en el barrio de Villa Crespo.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó este lunes un PH que estaba tomado desde hacía 20 años en Villa Crespo. El operativo en la avenida Juan B. Justo al 2050 estuvo a cargo de la Policía porteña: fue el desalojo número 468 desde el inicio de la actual gestión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el mismo barrio y a pocos metros, se hizo en septiembre otro desalojo de un inmueble usurpado, en Juan B. Justo y Jufré. Los vecinos habían denunciado que el lugar era un foco de venta de drogas, violencia y que además presentaba riesgo de derrumbe, motivo por el cual fue clausurado. En ese operativo fueron detenidos dos hombres por resistencia a la autoridad.

“Nuestro compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley. Lo decimos desde el primer día: vamos a ser inflexibles para mantener el orden en el espacio público y vamos a garantizar que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

policia caba Los operativos para proteger la propiedad privada y mejorar la seguridad en los barrios buscan restituir los inmuebles recuperados a sus legítimos dueños. En menos de dos años se han recuperado sitios históricos que estuvieron ocupados de manera ilegal durante décadas, como la Casa Blaquier en el centro porteño o el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano. También fueron devueltos recientemente a sus dueños ex hoteles en Constitución y en San Telmo.

Durante la actual gestión se intensificaron además las acciones para mejorar el orden urbano y combatir la venta ilegal. Ya se realizaron 11 megaoperativos para desalojar a unos 17 mil manteros en distintas zonas clave de la Ciudad, como Once, Flores, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers y Parque Saavedra.

También se desarticularon las ranchadas que había en el aeroparque Jorge Newbery, en la Plaza Lavalle y en el Congreso, y la feria ilegal que funcionaba en la calle Perette en Retiro, lo que permitió liberar múltiples plazas y veredas para facilitar la libre circulación de los vecinos y la limpieza del espacio público.