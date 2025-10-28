Incendio en un galpón de Parque Patricios: evacuaron una escuela por el humo







Al momento no se registran heridos de gravedad. Algunas viviendas resultaron afectadas.

Un fuerte incendio se inició en Parque Patricios.

Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la mañana en un galpón del barrio porteño de Parque Patricios, generando una espesa columna de humo negro que afectó a las viviendas de la zona y obligó a la evacuación de una escuela durante el horario de clases.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El siniestro comenzó alrededor de las 9 de la mañana en un depósito ubicado sobre la calle La Rioja, entre avenida Brasil y José de Garro. Según informaron fuentes del SAME, “el incendio se originó en un galpón. El humo por el viento sur obligó a evacuar una escuela y torres de edificio”.

A las 9:40, el fuego continuaba activo, y varias dotaciones de bomberos de la Ciudad trabajaban en el lugar para controlar las llamas y evitar su propagación a las construcciones lindantes.

Evacuación de la escuela y asistencia a los alumnos Entre los inmuebles afectados se encontraba la Escuela N° 2 “José María Gutiérrez”, donde unas 50 personas, entre alumnos, docentes y personal directivo, fueron evacuadas de manera preventiva por el avance del humo.

Incendio Parque Patricios 4 El incendio obligó a evacuar una escuela aledaña. CL “Los alumnos y maestros de la escuela están siendo evaluados por precaución por médicos y psicólogos. Están todos fuera de peligro. Las dos torres de La Rioja y Salcedo fueron evacuadas en orden y en calma”, detallaron voceros del SAME al diario Clarín, mientras los bomberos continuaban con las tareas dentro del edificio siniestrado.

El operativo de seguridad El operativo incluyó ambulancias, patrulleros y equipos de emergencia que acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los vecinos. A pesar del impacto visual del humo y la cercanía con las viviendas, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad. Las causas del incendio todavía se encuentran bajo investigación, aunque los peritos trabajan con la hipótesis de un posible cortocircuito o desperfecto eléctrico en el interior del depósito. El Ministerio de Seguridad porteño informó que el fuego fue controlado pasadas las 10:30, mientras los peritos de bomberos realizaban las últimas inspecciones para determinar el origen del siniestro y evaluar los daños estructurales en el galpón y en los edificios aledaños.