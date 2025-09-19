Los beneficios del yogur griego: ¿Por qué es tan bueno para la salud?

El yogurt griego es excelente para la salud y cada vez más personas lo eligen para su dieta.

Cuando se habla de alimentación saludable , el yogur griego siempre va a la cabecera. A comparación de otros yogures, éste tiene menos azúcar y más proteínas. Además, se lo puede combinar con otros ingredientes que aportan más beneficios.

Este tipo de yogurt se diferencia por su textura espesa y sabor suave . Esa consistencia proviene de un filtrado más intenso que retira suero y concentra los nutrientes, haciendo que se destaque entre los lácteos más saludables del mercado.

Aunque su nombre suele remitir a Grecia, gran parte de la producción mundial de yogur griego se realiza en otros países . En Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York se convirtió en uno de los centros más importantes y superó a Grecia en volumen hace ya algunos años.

Según los beneficios que tiene, estas son las razones por la que debés empezar a consumirlo:

Aporta proteínas completas

El filtrado extra concentra la proteína y convierte al yogurt griego en la mejor manera de sumar este nutriente a la dieta diaria. Una porción de 150 gramos puede aportar más del doble de proteínas que un yogurt tradicional. Además, contiene los nueve aminoácidos esenciales que el organismo no puede producir por sí mismo. Al provenir de un alimento natural y nutritivo, su absorción resulta más favorable que la de suplementos o polvos proteicos.

Favorece el equilibrio intestinal

Como otros yogures, incluye probióticos, bacterias positivas que mantienen activo el microbioma del intestino. Estas bacterias pueden fortalecer las defensas y mejorar la digestión. Diversas investigaciones relacionan el consumo regular de alimentos fermentados con menores riesgos de ciertos problemas intestinales. Combinar yogurt griego con frutas y cereales integrales suma fibra, necesaria para alimentar a esas bacterias beneficiosas y potenciar su acción.

Suma vitamina B12 y nutrientes esenciales

Una porción de yogurt griego descremado aporta casi la mitad de la vitamina B12 recomendada para un adulto. Este nutriente contribuye a la producción de glóbulos rojos, ayuda a mantener la energía y sostiene el funcionamiento del sistema nervioso. Además, al elegir versiones naturales sin azúcares añadidos ni aditivos, se evita un exceso calórico y se mejora la calidad general de la alimentación.