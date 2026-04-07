Los sillones esquineros ya no son la opción para ahorrar espacio: la nueva tendencia que buscan los decoradores

Los decoradores proponen un cambio en el living: todo lo que hay que saber sobre nueva moda que pisa fuerte este 2026,

Las piezas indiviuales son las preferidas de los decoradores este año.

Durante mucho tiempo el sillón esquinero fue la primera opción de los decoradores para el living, especialmente por que por su forma puede ser usado por varias personas, mientras que se aprovechan los rincones del ambiente.

En 2026, esa lógica empezó a cambiar de manera marcada. Los nuevos criterios de los diseñadores de interior apuntan a espacios que sean más flexibles, livianos y funcionales , donde la distribución de los muebles debe adaptarse fácilmente a distintas situaciones del día a día. Ya no se trata solo de decorar el ambiente con muebles grandes, sino de lograr una armonía visual que permita aprovechar cada espacio de manera inteligente.

Por estos motivos es que los especialistas en decoración coinciden en que el clásico sillón esquinero comenzó a perder protagonismo. En su lugar, aparecen alternativas más versátiles que no solo optimizan el espacio, sino que también aportan una estética más moderna, relajada y adaptable a distintos estilos de vida.

Uno de los principales motivos por los que los sillones esquineros están quedando atrás, tiene que ver con su impacto visual dentro del ambiente. Al ser muebles grandes, pesados y de estructura fija, tienden a dominar el espacio y generar una sensación de saturación visual, especialmente en livings de dimensiones medias o pequeñas.

Este efecto visual puede hacer que el ambiente se perciba más chico de lo que realmente es, algo que va en contra de las tendencias actuales, que priorizan la amplitud y la luminosidad . En muchos casos, el sillón esquinero se convierte en el único protagonista del espacio, limitando la posibilidad de incorporar otros elementos decorativos o funcionales.

Además, su diseño condiciona la distribución del living. Una vez ubicado, es difícil moverlo de su posición sin reorganizar completamente el ambiente. Esto reduce la flexibilidad, algo que es clave en los hogares actuales, ya que los espacios suelen cumplir múltiples funciones: desde mirar una serie tirado en el comedor hasta el trabajo o las reuniones con amigos y familiares.

Otro punto importante es la circulación. Los sillones en “L” o pueden resultar toscos y entorpecer el paso generar zonas incómodas para pasar. Esto impacta directamente en la comodidad del ambiente y en la experiencia de quienes lo utilizan a diario.

Por último, su tamaño y peso hacen que sean difíciles de mover o adaptar a cambios. Las personas actualmente tienden a renovar los espacios mas seguido, este tipo de muebles pierde oportunidad frente a otras opciones.

sillon living

La nueva tendencia en sillones 2026

los decoradores empiezan a apostar por soluciones más flexibles. La tendencia 2026 se inclina por:

Sillones de dos o tres cuerpos

Butacas individuales o poltronas livianas

Módulos independientes

Combinaciones personalizadas y a medida

Este tipo de muebles permite crear diseños personalizados, vos los podes adaptar específicamente al tamaño del living y al uso que se le quiera dar. Por ejemplo, si queremos mas espacio porque estamos estudiando, trabajando o porque va a haber una mayor circulación de personas ese día, se pueden separar. Por otro lado, si lo que queremos es reunir personas, los podemos juntar.

La clave de esta tendencia está en que son muy versátiles. Los ambientes se transforman según el momento del día o la actividad que se esté haciendo y los muebles tienen que acompañar.

Además, permiten renovar el espacio sin necesidad de grandes inversiones. Al trabajar con piezas independientes, es posible incorporar nuevos elementos o modificar la disposición sin tener que cambiar todos los muebles, lo que termina siendo más práctico y económico a la larga.

sillon moderno

Colores y telas para los sillones

Los materiales tendencia en sillones para 2025-2026 priorizan la textura, calidez y sostenibilidad:

Bouclé mullido

Lino natural

Terciopelo

Cuero ecológico

En cuanto a los colores, los referidos por los diseñadores son los tonos cálidos y tierra: