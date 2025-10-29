Los tres rasgos de personalidad que tienen las personas con ansiedad, según los especialistas







La ansiedad solo es un problema emocional o biológico, por ese motivo la psicóloga Ángela Fernández invita a mirar más allá del síntoma y a revisar cómo ciertas formas de pensar y comportarse pueden mantener el ciclo del estrés sin que apenas nos demos cuenta.

Los tres rasgos de personalidad que tienen las personas con ansiedad. freepik.es

Millones de personas sufren de ansiedad, un sentimiento de miedo que rápidamente se lo asocia al estrés. Muchas veces se manifiesta en forma de taquicardias, pensamientos acelerados o insomnio. Pero otras veces se esconde detrás de virtudes como la responsabilidad, la amabilidad o la sensibilidad.

En este sentido, la psicóloga Ángela Fernández en un vídeo que se hizo viral en TikTok, explicó que muchas personas con ansiedad comparten tres rasgos de personalidad que, lejos de ser defectos, necesitan ser observados con más conciencia. “Reconocerlos no significa resignarse”, aclara, “sino aprender a gestionarlos para que no interfieran en el bienestar diario”.

Los tres rasgos de personalidad de la ansiedad

El primer rasgo que menciona la psicóloga es la autoexigencia, muy común en personas con ansiedad. Son individuos responsables, disciplinados y perfeccionistas, acostumbrados a rendir al máximo en todo lo que hacen. “aprendieron desde pequeños que el reconocimiento llega cuando hacen las cosas bien, y eso se traduce en una necesidad de control”. El problema aparece cuando esa exigencia deja de ser una motivación y se convierte en un peso", explica la experta.

Para romper ese patrón, propone entrenar la flexibilidad, es decir, aceptar que los errores son parte del proceso y que no todo depende del esfuerzo personal. "Cuando dejamos espacio para la imperfección, el cuerpo también se relaja", apunta.

El segundo rasgo es la tendencia a ser “demasiado amable”. Muchas personas con ansiedad priorizan tanto las necesidades ajenas que terminan olvidándose de sí mismas. Les cuesta decir que no, se sienten responsables del bienestar de los demás y acaban sobrecargadas. Ante esto, su consejo es aprender a poner límites sin culpa. Por último, la psicóloga habla del neuroticismo, o lo que ella describe como una “alta reactividad emocional”. Quienes lo presentan viven con los sentidos a flor de piel: un pequeño contratiempo puede alterarles el ánimo durante horas. La clave, según ella, está en tener rutinas que aporten calma, desde la meditación hasta el descanso consciente, y en adoptar una actitud más compasiva con uno mismo.

