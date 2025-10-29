El entrenamiento de fuerza es clave para los adultos mayores, pero deben estar atentos a estos errores comunes







Cada vez son más los adultos que se vuelcan al ejercicio, pero hay peligros que deben tener en cuenta para evitar lesiones.

Tener una rutina de ejercicios en la adultez es fundamental, aunque se deben tener en cuenta varios aspectos. Freepik

Cada vez son más los adultos mayores que optan por una rutina de entrenamiento o un programa fitness diseñado especialmente para ellos, y esa tendencia es muy saludable. Iniciar un hábito de ejercicio en la madurez no sólo ayuda a mantener la movilidad, sino que contribuye de forma decisiva a conservar la calidad de vida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, aunque la motivación sea excelente, existen ciertos errores comunes al comenzar que pueden comprometer tanto los resultados como la seguridad del entrenamiento. Es importante entender que no basta con “ponerse en movimiento”: adaptar la rutina, respetar los ritmos personales y evitar sobrecargas innecesarias forman parte de la estrategia para que ese entrenamiento sea sostenible.

Ejercicios El entrenamiento de fuerza es vital para el bienestar en la avanzada edad. Freepik La importancia del entrenamiento de fuerza en los adultos mayores El entrenamiento de fuerza en personas mayores supone una herramienta esencial para contrarrestar los efectos del paso del tiempo sobre el cuerpo: pérdida de masa muscular, menor movilidad articular, debilidad ósea y problemas de equilibrio. Con los años, las personas pueden tener dificultades para realizar tareas cotidianas como caminar, subir escaleras o disfrutar de actividades de ocio.

Al fortalecer músculos, huesos y articulaciones, el adulto mayor no sólo gana autonomía e independencia en su día a día, sino que también reduce el riesgo de caídas y mejora su calidad de sueño, su energía y su bienestar general.

Además, el entrenamiento de fuerza correctamente diseñado para esta población va más allá de levantar grandes pesos: implica ejercicios adaptados, trabajo de coordinación y movilidad, lo que genera un impacto positivo en la salud física y mental al mismo tiempo.

Los errores más comunes que deben evitar Al comenzar con una rutina de entrenamiento de fuerza después de los 60 años, es crucial estar atento a los errores frecuentes que muchos cometen desde el primer día: Cargar demasiado desde el principio: Empezar con pesos elevados sin una base sólida es una vía rápida a la lesión; lo primero debe ser acostumbrar al cuerpo al movimiento. Pensar que más repeticiones equivalen a mejor entrenamiento: Una técnica deficiente invalida el beneficio; es preferible hacer menos repeticiones con buena forma que muchas mal ejecutadas. Saltarse el calentamiento: Entrar directamente en cargas sin preparar caderas, tobillos o columna torácica implica que otras partes del cuerpo paguen el costo. Ignorar el dolor o las señales del cuerpo: El famoso “no pain, no gain” no aplica, si aparecen molestias agudas, mareos o rigidez inusual, conviene parar y revisar el enfoque. No trabajar el equilibrio y la estabilidad: Las máquinas de gimnasio pueden eliminar la necesidad de estabilización propia, sin ejercicios específicos de equilibrio puede perderse funcionalidad esencial. No respetar los días de descanso: Recuperar es parte del proceso. Sin descanso adecuado, no hay mejora real. Tomar poca proteína: A partir de cierta edad, mantener la masa muscular demanda una adecuada ingesta de proteínas, y menos de lo necesario retrasa progresos.

Temas Entrenamiento

Fitness