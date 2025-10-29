Hay distintas maneras de realizar turismo en los distintos puntos de Argentina, ya que existen muchos destinos que pueden ofrecer atractivos únicos para sus visitantes. Entre ellos, hay sitios que aún sorprenden por sus particularidades que dejan encantados a quienes se aventuran hacia ellas.
Un turismo diferente: la localidad fantasma de Salta con los mejores paisajes para fanáticos de la fotografía
Si bien no recibe tanto turismo, esta localidad fantasma ubicada en Salta ha logrado atrapar a quienes se aventuran allí.
La Casualidad es un pueblo fantasma a simple vista, ubicado en la provincia de Salta, pero con una historia muy interesante que ofrecer además de tener varias actividades disponibles para quienes se animan y la visitan.
Dónde se ubica La Casualidad
La Casualidad se encuentra al suroeste de la provincia de Salta, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, dentro del departamento de Los Andes. Está a unos 30 kilómetros del límite con Chile y a 25 kilómetros del volcán Llullaillaco, una de las montañas más altas de América.
Este antiguo poblado minero se levanta en un entorno árido, rodeado de cerros y salinas. Las temperaturas son extremas y el clima seco, pero el contraste entre el cielo azul profundo y la tierra rojiza le da un atractivo visual difícil de igualar.
Qué se puede hacer en La Casualidad
El principal atractivo de La Casualidad es recorrer sus restos: galpones, viviendas, escuelas y antiguas maquinarias que formaron parte de una de las minas de azufre más importantes del país. Durante décadas, allí vivieron más de 3000 personas dedicadas a la extracción del mineral, hasta su cierre en los años setenta.
Hoy se puede realizar una visita guiada o una exploración por cuenta propia para conocer la historia del lugar y descubrir los vestigios del antiguo ferrocarril minero. También se organizan travesías 4x4 que combinan la visita con paradas en el Salar de Arizaro, el volcán Socompa y el imponente Llullaillaco, destinos emblemáticos de la puna salteña.
Cómo ir hasta La Casualidad
Para llegar a La Casualidad desde la ciudad de Salta hay que recorrer unos 500 kilómetros. El trayecto se hace por la Ruta Nacional 51 hasta San Antonio de los Cobres y luego por caminos de ripio y desierto que requieren vehículos 4x4.
Por la altitud y las condiciones del terreno, se recomienda ir acompañado de guías locales o agencias especializadas. Las excursiones suelen incluir paradas intermedias para aclimatarse y aprovechar los paisajes de la puna, que son de los más impactantes de la región.
