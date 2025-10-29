Un turismo diferente: la localidad fantasma de Salta con los mejores paisajes para fanáticos de la fotografía

Si bien no recibe tanto turismo, esta localidad fantasma ubicada en Salta ha logrado atrapar a quienes se aventuran allí.

Hay distintas maneras de realizar turismo en los distintos puntos de Argentina , ya que existen muchos destinos que pueden ofrecer atractivos únicos para sus visitantes. Entre ellos, hay sitios que aún sorprenden por sus particularidades que dejan encantados a quienes se aventuran hacia ellas.

La Casualidad es un pueblo fantasma a simple vista, ubicado en la provincia de Salta , pero con una historia muy interesante que ofrecer además de tener varias actividades disponibles para quienes se animan y la visitan.

La Casualidad se encuentra al suroeste de la provincia de Salta , a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, dentro del departamento de Los Andes. Está a unos 30 kilómetros del límite con Chile y a 25 kilómetros del volcán Llullaillaco, una de las montañas más altas de América.

Este antiguo poblado minero se levanta en un entorno árido, rodeado de cerros y salinas. Las temperaturas son extremas y el clima seco, pero el contraste entre el cielo azul profundo y la tierra rojiza le da un atractivo visual difícil de igualar.

El principal atractivo de La Casualidad es recorrer sus restos : galpones, viviendas, escuelas y antiguas maquinarias que formaron parte de una de las minas de azufre más importantes del país. Durante décadas, allí vivieron más de 3000 personas dedicadas a la extracción del mineral , hasta su cierre en los años setenta.

Hoy se puede realizar una visita guiada o una exploración por cuenta propia para conocer la historia del lugar y descubrir los vestigios del antiguo ferrocarril minero. También se organizan travesías 4x4 que combinan la visita con paradas en el Salar de Arizaro, el volcán Socompa y el imponente Llullaillaco, destinos emblemáticos de la puna salteña.

Cómo ir hasta La Casualidad

Para llegar a La Casualidad desde la ciudad de Salta hay que recorrer unos 500 kilómetros. El trayecto se hace por la Ruta Nacional 51 hasta San Antonio de los Cobres y luego por caminos de ripio y desierto que requieren vehículos 4x4.

Por la altitud y las condiciones del terreno, se recomienda ir acompañado de guías locales o agencias especializadas. Las excursiones suelen incluir paradas intermedias para aclimatarse y aprovechar los paisajes de la puna, que son de los más impactantes de la región.