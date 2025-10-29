Decoración de Halloween económica: 4 ideas para ambientar tu casa con cosas que ya tenés

Llega la época más esperada del año para aquellos a los que les gusta el terror y te traemos cuatro ideas para decorar tu casa y reciclar al mismo tiempo.

Halloween no tiene por qué implicar grandes gastos ni decoraciones compradas. Con un poco de creatividad y algunos objetos que ya tenés en casa, podés transformar cualquier rincón en un escenario digno de película. Desde frascos convertidos en calabazas luminosas hasta fantasmas flotantes hechos con servilletas, lo importante es el clima que lográs: cálido, misterioso y con ese toque artesanal que encanta.

Esta nota propone cuatro ideas simples y accesibles para llenar tu casa de espíritu otoñal sin gastar un peso: proyectos que mezclan la estética "de brujas" con lo casero, ideales para disfrutar de la magia del “hecho a mano” . Porque decorar también puede ser una forma de juego, de expresión y de conectar con lo que te rodea.

A continuación, cuatro ideas super fáciles de ejecutar con lo que ya tenés en tu casa:

No hace falta comprar nada: esos frascos de mermelada que guardás pueden transformarse en pequeñas calabazas luminosas. Pintalos por fuera con témpera o marcador naranja y dibujales las clásicas caras talladas: triángulos por ojos, una sonrisa torcidita, o la expresión que más te divierta. Si no tenés pintura, envolvelos con papel naranja o incluso servilletas del color y sellalos con cinta o hilo.

Cuando coloques una vela adentro, vas a ver cómo se enciende una luz cálida que tiñe el ambiente de un resplandor anaranjado, ideal para una noche de Halloween o una cena íntima a media luz.

Telarañas caseras con algodón

El algodón puede ser mucho más que un aliado de limpieza. Deshilachalo con las manos o estirá una gasa vieja hasta lograr una textura irregular, y colocala entre los marcos de las puertas, las plantas o los muebles. En pocos minutos, vas a tener un rincón digno de película de terror.

Podés sumar arañitas hechas con papel negro, tapitas pintadas o botones con patitas de alambre. Un toque de laca para el pelo ayuda a que el algodón se fije y quede más “realista”, con ese efecto de telaraña antigua que parece suspendida en el aire.

Fantasmas flotantes

Un clásico que nunca falla. Agarrá una servilleta, una bolsita blanca o un retazo de sábana vieja. En el centro, colocá una bolita de papel o algodón, atála con hilo y dibujale los ojos con marcador negro. Ya tenés tu pequeño espectro.

Para que floten, colgalos del techo con hilo de coser transparente. El movimiento leve del aire les da vida propia, como si estuvieran rondando la habitación. Agrupalos de a tres o cuatro en distintas alturas y vas a crear una escena casi cinematográfica.

Rincones encantados

Elegí un estante, una mesita o una esquina poco usada y convertila en tu rincón místico. Juntá libros viejos, frascos con etiquetas de “pócimas”, espejos antiguos, ramas secas, flores marchitas o velas desgastadas. La idea es jugar con lo que tengas a mano y crear un pequeño altar misterioso que evoque historias y hechizos.

Una tela negra, roja o violeta debajo hace que todo destaque más. Si tenés alguna cadena o joya vieja, podés sumarla para dar ese toque especial para Halloween sin gastar un peso.