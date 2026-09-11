Mar de las Pampas va por un reconocimiento mundial: naturaleza, playa y turismo sostenible + Agregar ámbito en









La localidad bonaerense recibió su certificado como candidata a los Best Tourism Villages 2026, una prestigiosa iniciativa de ONU Turismo que distingue a pequeñas comunidades enfocadas en preservar su identidad, biodiversidad y formas de vida sostenibles.

Imagen: Mar de las Pampas - Página Oficial de Facebook

Mar de las Pampas recibió su certificado como candidata a los Best Tourism Villages 2026, una prestigiosa iniciativa de ONU Turismo que distingue a pequeñas comunidades enfocadas en preservar su identidad, biodiversidad y formas de vida sostenibles. Entre bosques, médanos y mar, este destino propone una manera diferente de disfrutar la Costa Atlántica, impulsando un desarrollo donde el entorno natural y la hospitalidad se combinan en una misma experiencia.

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La candidatura internacional pone en valor los atributos que transformaron a Mar de las Pampas en un lugar único dentro del mapa turístico argentino: un paisaje virgen, construcciones integradas a la naturaleza y una filosofía de "ciudad lenta" que invita a bajar el ritmo y recuperar el contacto con el medioambiente.

El equilibrio perfecto entre bosque y mar El gran diferencial de Mar de las Pampas es su fisonomía urbana, diseñada para que el bosque y el mar convivan en armonía. La posibilidad de desplazarse a pie, recorrer senderos forestales que mueren en la playa y disfrutar del sonido del oleaje ayuda a recuperar ese espíritu tranquilo y libre de masividad que distingue a la localidad de otros puntos de la costa atlántica.Para experimentar esta esencia, el destino cuenta con una infraestructura hotelera que respeta estrictamente esta identidad.

Complejos emblemáticos de la zona, como Rincón del Duende Resort & Spa, reflejan este concepto arquitectónico y de servicios: ubicaciones privilegiadas entre los árboles, acceso directo a la playa y comodidades pensadas tanto para el descanso en pareja como para las vacaciones familiares, demostrando que el confort no está reñido con la preservación ambiental. Un destino para las cuatro estaciones. Esta propuesta de turismo sustentable contribuye a romper la estacionalidad, extendiendo el atractivo del lugar más allá de los meses tradicionales de verano.

Mar de las Pampas se disfruta todo el año, ofreciendo una experiencia distinta en cada estación: el otoño transforma los colores de la arboleda, el invierno invita al refugio y al descanso, y la primavera devuelve el protagonismo a las jornadas al aire libre frente al mar.En tiempos donde los viajeros globales buscan destinos conscientes y desconexión real del ritmo urbano, la localidad revalida su vigencia. Caminar unos pocos metros desde el bosque hacia la playa y terminar el día rodeado de naturaleza representa hoy uno de los mayores lujos para el turismo contemporáneo.

La nominación al Best Tourism Villages 2026 es mucho más que un reconocimiento formal: es una validación internacional a un modelo de comunidad que hizo de la sustentabilidad, la identidad local y el respeto por el paisaje sus principales señas de identidad.