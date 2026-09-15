Cuándo cae el Día de la Primavera en 2026, por qué se festeja y quiénes tienen feriado

Todos los detalles sobre la fecha exacta del cambio de estación, el origen de las celebraciones y el alcance del asueto escolar.

Los parques de todo el país se preparan para recibir a miles de jóvenes para festejar el inicio de la estación y el Día del Estudiante.

Septiembre es sinónimo de días más largos, clima agradable y reuniones en espacios verdes en toda la Argentina. La llegada de la primavera vuelve a poner en agenda la combinación entre el inicio de la estación, las celebraciones juveniles y el alcance de los asuetos en el ámbito escolar y laboral.

En 2026, el Día de la Primavera cae lunes , lo que genera dudas sobre el funcionamiento de los servicios, las clases y la actividad comercial. Sin embargo, cabe resaltar que, aunque el festejo popular se encuentra totalmente arraigado en una fecha fija del calendario, el fenómeno astronómico que marca el inicio real de la estación varía año a año.

Aunque el calendario astronómico marca el inicio de cuatro estaciones a lo largo del año, ninguna genera el impacto social y cultural de la primavera. Mientras que el otoño, el invierno y el verano pasan prácticamente desapercibidos en la rutina cotidiana, el 21 de septiembre se transformó en una verdadera fiesta que moviliza a millones de personas en todo el país.

La razón de esta fenómeno combina un factor biológico con uno social. Por un lado, la primavera representa el fin de los meses fríos , el aumento de las horas de luz solar y el florecer de la naturaleza, lo que estimula de forma natural las actividades al aire libre .

Por otro lado, es la única estación que logró fusionarse de manera definitiva con una celebración masiva como el Día del Estudiante . Esta coincidencia histórica convirtió a la jornada en un símbolo de juventud y encuentro que no tiene equivalente en ninguna otra época del año.

Sin embargo, este año el inicio científico de la primavera no será el 21 de septiembre. El equinoccio vernal, momento exacto en el que el Sol se alinea de forma perpendicular con el ecuador terrestre y marca el comienzo de la estación será un día después. Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), este fenómeno ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 21:05 (Hora Oficial Argentina).

La coincidencia con el Día del Estudiante

El festejo de la primavera comparte espacio en el calendario con el Día del Estudiante, una efeméride con profundo arraigo en la juventud argentina. El origen de este homenaje no está vinculado de manera directa con el clima ni con la vegetación, sino con la historia de la educación nacional.

La fecha conmemora la llegada a Buenos Aires de los restos de Domingo Faustino Sarmiento el 21 de septiembre de 1888, diez días después de su fallecimiento en Asunción, Paraguay. El estadista y promotor de la educación pública fue el inspirador para que, años más tarde, se fijara esta jornada como un reconocimiento a la labor y al compromiso de los jóvenes en formación.

Con el paso de las décadas, la conmemoración académica se fundió de forma natural con el inicio de la primavera, convirtiéndose en una fiesta popular marcada por pícnics, música y reuniones al aire libre.

El Cato

Quiénes tienen feriado el 21 de septiembre de 2026

El 21 de septiembre no figura dentro de la nómina de feriados nacionales ni de días no laborables establecidos por el Gobierno. Por este motivo, la actividad comercial, el sistema bancario, la administración pública general y el sector privado operan con normalidad, sin derecho a cobro adicional por jornada trabajada.

La suspensión de actividades se acota exclusivamente al ámbito educativo y varía según la jurisdicción y el nivel escolar: