Adiós a las reposeras tradicionales: la nueva alternativa más cómoda que será tendencia en las playas en el Verano 2027

La alternativa empieza a ganar lugar por la comodidad, el diseño y lo fácil que resulta llevarla y usarla en la playa.

La nueva opción cambia el formato de siempre y pone más atención en la comodidad y el uso durante el día.

Durante años, la reposera fue una compañera habitual de quienes cargaban todo para pasar el día en la playa. Pero entre las tendencias que asoman para 2027 empiezan a ganar lugar las sillas lounge y los sillones reclinables, una alternativa más amplia y cómoda para quedarse varias horas junto al mar.

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El cambio apunta a algo bastante simple: descansar mejor. Frente al formato clásico, estas opciones permiten acomodarse de otra manera y pasar de una postura más derecha a otra más relajada según el momento.

El respaldo permite pasar de una posición erguida para leer, tomar mate o conversar a otra más reclinada cuando llega la hora de descansar.

Hay modelos más cómodos para quedarse varias horas y otros pensados para ser más fáciles de llevar.

Algunas versiones también son más anchas y traen apoyabrazos, apoyacabezas o reposapiés. La sensación se acerca bastante más a la de sentarse en un sillón que a la de acomodarse en una reposera de las de siempre.

Ese mayor confort tiene una contrapartida bastante lógica: hay modelos que pesan más y ocupan bastante lugar. Si el auto queda lejos o hay que caminar varias cuadras hasta la costa, la diferencia se empieza a sentir. Las versiones plegables reducen parte de ese problema. Cerradas ocupan menos y resultan más fáciles de cargar o guardar una vez terminado el día.

Principales características: comodidad, materiales resistentes y diseño minimalista

La apariencia también se alejó bastante del formato clásico. Hay líneas más simples, colores neutros y diseños que se parecen más a los muebles de exterior que a la típica reposera de aluminio.

Las estructuras pueden ser de aluminio o madera, mientras que los asientos aparecen en textiles resistentes y materiales sintéticos preparados para pasar horas al aire libre.

Hay versiones con bolsillos laterales para dejar el celular, una botella de agua o cualquier objeto chico que convenga tener a mano. Otras prescinden de esos extras y apuestan por una opción más liviana.

La diferencia entre unas y otras se nota rápido: algunas priorizan la comodidad para quedarse varias horas y otras buscan ser más fáciles de transportar.

El peso, el plegado y el espacio que ocupa también hacen diferencia al momento de elegir. Freepik

Qué tener en cuenta antes de elegir tu sillón reclinable de playa

Un sillón enorme puede ser muy cómodo una vez abierto, pero bastante menos simpático si toca llevarlo varias cuadras bajo el brazo. Ahí el peso deja de ser un detalle y empieza a importar tanto como el asiento.

El plegado también pesa en la experiencia. Si cerrarlo requiere fuerza, paciencia o varios intentos, cada ida y vuelta hasta el auto se vuelve más molesta de lo necesario. La arena pone a prueba el diseño. Las patas necesitan un apoyo firme para que el sillón no se mueva demasiado al sentarse o cambiar la inclinación.

Y después está el baúl. Los modelos más grandes dan más lugar para acomodarse, pero también necesitan espacio durante el viaje y después, cuando vuelven a casa.