Escapadas de vino: 4 bodegas en la provincia de Buenos Aires para visitar en primavera

Distintos rincones ofrecen catas, recorridos por viñedos y sabores regionales para armar una salida diferente durante los próximos días.

La primavera empieza a modificar el paisaje bonaerense y abre nuevas alternativas para quienes buscan hacer una escapada en un fin de semana. Entre campos, sierras y zonas rurales, las propuestas vinculadas con la producción vitivinícola ganan espacio y permiten combinar naturaleza, gastronomía y una copa en un mismo plan.

Para este fin de semana, hay opciones que van desde Berisso hasta el sudoeste provincial, con propuestas muy distintas entre sí. Algunas están pensadas para una visita corta, mientras que otras invitan a pasar varias horas entre viñedos, recorridos guiados y mesas con productos regionales .

En Berisso , la Cooperativa de la Costa propone una experiencia diferente a la imagen clásica de una bodega rodeada de grandes extensiones de viñedos. Su historia está ligada a las quintas ribereñas y a la recuperación de una tradición productiva que forma parte de la identidad local.

El paisaje rural se transforma en escenario de encuentros donde la gastronomía y la cultura del vino tienen un papel central.

La propuesta vigente para septiembre incluye una visita guiada por un viñedo de uno de los productores asociados, seguida por el recorrido en la cooperativa para conocer cómo se elaboran los productos. El circuito termina con una degustación de tres vinos y conservas regionales . Para este sábado 19 de septiembre, la agenda turística bonaerense registra una visita a las 11, con inscripción previa.

En Estación Gómez, partido de Brandsen , Bodega Hocico Negro suma una alternativa para quienes quieren que la visita tenga también un componente de paseo rural. La experiencia se desarrolla los sábados y domingos de septiembre y requiere reserva previa.

El recorrido combina degustación de vinos y quesos, una visita por el pequeño pueblo rural y un almuerzo en un restaurante de campo. Es un plan que permite salir de la lógica de “ir a probar vino” y convertir la jornada en una escapada completa.

3. Bodega La Blanqueada: una cava construida con bioconstrucción

En la zona rural de Las Flores aparece una propuesta que llama la atención por uno de sus espacios centrales: la cava, construida mediante técnicas de bioconstrucción.

La visita se realiza los sábados a las 12:30 y contempla un recorrido por el sector donde se elaboran los vinos y por la cava. La experiencia incluye la degustación de dos etiquetas acompañadas por un menú de tres pasos, una combinación que la convierte en una alternativa para quienes buscan sumar gastronomía al paseo.

La llegada de los días más cálidos invita a recorrer propuestas vinculadas con la producción vitivinícola en distintos puntos bonaerenses. Magnific

3. Bodega Cordón Blanco: el paisaje serrano de Tandil como escenario

Tandil también tiene su lugar dentro del mapa vitivinícola bonaerense. Allí, Bodega Cordón Blanco propone recorrer los viñedos y las instalaciones de elaboración para conocer las características de la producción en esta zona de las sierras de Tandilia.

Durante la visita se pueden degustar entre uno y cuatro vinos, según la modalidad elegida. La experiencia dura alrededor de una hora y media y funciona con reserva previa y cupos limitados. Para septiembre, la agenda publicada contempla visitas de martes a viernes y distintos horarios durante sábado y domingo.

4. Bodega Saldungaray: vinos entre las sierras bonaerenses

En el sudoeste provincial, Bodega Saldungaray ofrece una de las postales más particulares del circuito vitivinícola bonaerense. Está ubicada en el Pueblo Turístico Saldungaray, dentro del partido de Tornquist y cerca de Sierra de la Ventana.

El establecimiento cuenta con 20 hectáreas de vides y cultiva variedades como malbec, merlot, tempranillo, cabernet sauvignon, cabernet franc, pinot noir, chardonnay y sauvignon blanc.

Durante septiembre recibe visitantes de jueves a domingos y feriados, con recorridos guiados entre las 11 y las 18. También ofrece catas dirigidas los viernes y sábados por la tarde-noche: duran aproximadamente una hora y media, incluyen tres vinos y se acompañan con una picada.

Una copa de vino puede ser el punto de partida para descubrir nuevos paisajes y propuestas gastronómicas durante la primavera. Magnific

¿Qué actividades se pueden hacer en las bodegas de Buenos Aires?

Las propuestas bonaerenses van bastante más allá de sentarse a probar una copa. Según el establecimiento, es posible participar de visitas guiadas, conocer los viñedos, recorrer sectores de elaboración, aprender sobre las características del suelo y las variedades cultivadas y participar de catas dirigidas.

La gastronomía también ocupa un lugar importante. Algunas experiencias incluyen almuerzos, menús por pasos, picadas, quesos, conservas y otros productos regionales. En ciertos establecimientos incluso existe la posibilidad de alojarse en la propia finca, lo que permite transformar una visita de unas horas en una estadía.

Para septiembre de 2026, la agenda turística provincial reúne propuestas en distintas localidades y confirma que varias funcionan durante los fines de semana, aunque con reserva y cupos limitados. Las condiciones pueden cambiar según el establecimiento, la fecha y el clima, así que consultar antes de salir es parte del plan.