Marta Minujín, Le Parc y Edgardo Giménez: una función de alto impacto visual y museístico al aire libre

Se trabajó en cooperación internacional con Estados Unidos a través de la curadora Kristina Newhouse y artistas norteamericanos como Linda Besemer, Aubrey Longley-Cook y Timothy Nolan. También se muestran imágenes de la Isla El Descanso, deslumbrante ámbito natural donde surgió el proyecto UXart Lab Museo.

En la fachada del Palacio Bosch se proyectan piezas generadas por IA, imágenes 3D, fotos, videos y data art. El imperdible espectáculo visual de mapping, de más de una hora de duración, con una gran cantidad de maestros consagrados del arte lo convierte en una verdadera función de alto impacto visual y museístico al aire libre.

Hay imágenes de obras históricas, como el Obelisco de Julio Le Parc, obras de Gyula Kosice y Miguel Ángel Vidal que se exhibieron en el primer Pabellón Oficial de Cryptoarte de la 59a edición de la Bienal de Venecia en The times of the chimeras. Además se proyectan obras de land art y performances de Nicolás García Uriburu, quien -junto a Edgardo Giménez- actualmente exhibe muestras en el Museo de Arte Moderno y en el MALBA, respectivamente, y aquí su producción inédita en formato digital: una nueva forma de vanguardia que nos acerca a nuestros artistas.

Semana del Orgullo en Argentina

Seguimos celebrando 200 años de relaciones diplomáticas y amistad entre Estados Unidos y Argentina honrando la diversidad, el respeto, y defendiendo los derechos humanos para todos. UXart se une a la Embajada de los Estados Unidos en Argentina durante la Semana del Orgullo. La celebración entre ambas naciones extiende aún más los temas de respeto mutuo y cooperación.

Durante la Semana del Orgullo en Argentina, la iniciativa centrada en el arte tiene como objetivo dar visibilidad a los artistas y aliados LGBTIQ+, democratizar el acceso al arte y potenciar las creaciones de los mismos con fines educativos, generar nuevos formatos de diálogo y expresión visual mediante el uso de herramientas de arte digital 3D e IA generativa. Algunas de estas obras, que reflejan la historia del arte generativo y sus raíces argentinas, estuvieron en la Noche de los Museos en la proyección sobre la torre de IBM.

En este caso el laboratorio/museo UXart creado entre Felipe Durán y Beto Resano trabaja para potenciar el arte, la diversidad, y valores compartidos entre las dos naciones. Su objetivo es promover avances en la ética digital y en la protección de los derechos de autor, acercando también el arte a nuevos públicos y audiencias. Impulsando prácticas éticas y legales que protejan los derechos de autor y propiedad intelectual de los artistas. Trabajaron junto a Lucas Arias en la ingeniería de prompts y procesos de IA generativa para gestar este diálogo inédito entre artistas, corporaciones, gobiernos, museos y la máquina. Claudio Stamato dio apoyo en la parte legal. Los filántropos que sponsorearon la realización de esta muestra prefirieron mantenerse anónimos. Todos ellos son quienes lograron aportar los recursos intelectuales y económicos para que esto suceda y acompañar este pedido especial del embajador y su esposa.

Felipe Durán aseguró que “el mundo procura encontrar buenas prácticas para el uso correcto de la inteligencia artificial. Este mapping se ve inmerso en un contexto donde la ONU y la orden ejecutiva sobre el uso de la IA de Joe Biden, el presidente de EEUU, buscan generar caminos éticos y seguros para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Es esta camada de artistas argentinos, con una esencia de vanguardia y poética propia, que cuenta una historia compartida y reivindica la investigación sobre IA generativa aplicada al arte que llevamos a cabo con el equipo del laboratorio”.

¿Quiénes son los artistas argentinos y aliados LGBTIQ+ participantes?

Curated by María José Herrera

Nicolás García Uriburu

Delia Cancela

Edgardo Giménez

Chiachio & Giannone

Claudio Stamato

Andrea Nogueira Pasut

XReal-Isla El Descanso

Marie Orensanz

Bastón Díaz

Dorita Isdatne

Gyula Kosice

Miguel Ángel Vidal

Eduardo MacEntyre

Cristian MacEntyre

Roger MacEntyre

Eduardo Rodríguez

Perla Benveniste

Martha Boto

Gregorio Vardanega

Ary Brizzi

Rogelio Polesello

Julio Le Parc

Alberto Echegaray

Beto Resano

Lucas Arias

Artistas estadounidenses