China impulsa el uso de inteligencia artificial y se consolida como el mayor laboratorio global de la tecnología

Con más de 600 millones de usuarios y adopción masiva en la vida diaria, el país marca el ritmo del desarrollo global de la IA.

China se consolida como el principal laboratorio global para probar y expandir la inteligencia artificial.

China se posiciona como el principal campo de pruebas global de la inteligencia artificial (IA), con una adopción acelerada que atraviesa la vida cotidiana , las empresas y los servicios públicos , mientras millones de usuarios incorporan estas herramientas y el país avanza en su ambición de influir en el desarrollo mundial de la tecnología.

En ciudades como Beijing y Shenzhen , escenas de personas haciendo fila para instalar asistentes de IA reflejan el auge de estas tecnologías.

Más de un año después del impacto global generado por el modelo de DeepSeek , China se convirtió en un entorno de experimentación a gran escala . Aunque los modelos estadounidenses mantienen ventaja en capacidad de cómputo , la velocidad de adopción en el país asiático permitió integrar la IA en múltiples ámbitos en tiempo récord .

La adopción masiva de IA atraviesa la vida cotidiana, las empresas y los servicios públicos en el país.

Según datos oficiales, más de 600 millones de personas utilizaban inteligencia artificial generativa hasta diciembre, lo que representa un crecimiento del 142% interanual en una población de 1.400 millones de habitantes .

De la vida diaria a los negocios

El uso de la inteligencia artificial en China se extiende desde tareas cotidianas, como planificar viajes o pedir comida, hasta aplicaciones más complejas en el ámbito laboral. En la vida diaria, los usuarios recurren a chatbots para consultas generales, gestión de información y servicios de salud personalizados, lo que evidencia una integración cada vez más profunda de la tecnología.

Además, el crecimiento de la IA “agentiva”, como el sistema OpenClaw, impulsó el consumo de datos y permitió automatizar procesos complejos tanto en el ámbito personal como profesional. Estas herramientas destacan por su rapidez y eficiencia, facilitando tareas que antes requerían múltiples pasos o intervención humana constante.

inteligencia artificial IA comercio electronico online consumo retail El avance de la IA “agentiva” permite automatizar tareas y aumentar la eficiencia. ChatGPT - IA

Empresas y ecosistemas en competencia

Gigantes tecnológicos como Tencent, Alibaba y Baidu compiten por liderar la integración de la inteligencia artificial en sus plataformas. En este escenario, la disputa dejó de centrarse exclusivamente en el desarrollo de modelos para trasladarse hacia la construcción de ecosistemas completos de IA.

En paralelo, la adopción masiva por parte de los usuarios convierte al país en un espacio de prueba a gran escala, donde las herramientas son utilizadas, evaluadas y ajustadas en tiempo real. Este proceso acelera la evolución de las aplicaciones y su integración en distintos servicios.

Las empresas también impulsan el uso interno de la IA para mejorar la eficiencia operativa, mientras el gobierno promueve su incorporación en sectores estratégicos como la educación, la salud y la justicia.

Limitaciones y ventajas en el desarrollo tecnológico

A pesar del avance, China enfrenta restricciones en el acceso a chips avanzados debido a los controles de exportación de Estados Unidos, lo que representa un desafío para su industria tecnológica y limita parte de su capacidad de desarrollo en inteligencia artificial.

chip Las restricciones de Estados Unidos al acceso a chips avanzados desafían el desarrollo de la IA en China. Imagen generada con Inteligencia Artificial

Sin embargo, estas limitaciones también impulsaron una mayor coordinación dentro del ecosistema local, fortaleciendo la integración entre diseño, fabricación y adopción tecnológica a nivel interno.

De seguidor a innovador

El desarrollo reciente de modelos como DeepSeek V4, respaldado en parte por tecnología local, evidencia una reducción en la brecha con Estados Unidos en términos de rendimiento y capacidades.

En este contexto, distintos análisis coinciden en que China podría pasar en el corto plazo de ser un seguidor rápido a consolidarse como un innovador en paralelo, reforzando su papel como actor central en el futuro de la inteligencia artificial global.