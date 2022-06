Cerebro: 5 trucos para mejorar tu memoria

A menudo tratamos nuestros cerebros como si no fueran parte del cuerpo, como si los hábitos saludables (o no saludables) no afectaran nuestra forma de pensar. Un estilo de vida saludable mejorará nuestros procesos de pensamiento, incluida la memoria. Dormir es una de las actividades más importantes para la salud de tu cerebro y debe tener todo el descanso que necesita para funcionar al máximo. El período de tiempo depende de la edad, estatura, dieta, etcétera, pero en general los adultos necesitan entre 7.5 y 9 horas por noche, y los adolescentes necesitan alrededor de una hora más de la media. Debe tenerse en que debe ser sueño real, no acostarse en la cama tratando de dormir.

2. Evitar el estrés.

El estrés crónico destruye las células del cerebro y daña el hipocampo, una región del cerebro involucrada en la formación de nuevos recuerdos y la recuperación de los viejos. Desafortunadamente, es a menudo parte de la vida moderna en la escuela, universidad y lugar de trabajo. Por ello se sugiere:

-No dejar las cosas para el último minuto. Preocuparse en la acción no es bueno para ti o la calidad de tu trabajo.

-Tomar descansos frecuentes. Una forma de administrar tu carga de trabajo un poco más fácil es dividirla en varias partes más pequeñas.

-Expresarse. Hablar con los demás sobre los sentimientos o, en su defecto, expresate artísticamente: escribir, pintar, o lo que se prefiera.

-No hacer tareas múltiples. Ya es bastante difícil hacer una cosa bien a la vez. Evitar hacer demasiado a la vez.

-Meditar. Tomar algún tiempo del día para recopilar tus pensamientos y lograr un poco de paz. Tiene evidencia médica real de éxito.

-Tener expectativas realistas. No asumir demasiadas cosas.

3. Dieta saludable.

Dormir, dieta y ejercicio son las claves para un estilo de vida y cerebro saludables, y por lo tanto, la memoria. Frutas, verduras, granos integrales, grasas saludables (como aceite de oliva, nueces, pescado) y proteínas magras.

4. Equilibrio trabajo / vida.

Una excelente forma de combatir el estrés es dedicar tiempo personal a ti mismo, mientras mantenés una buena estructura para el trabajo que tienes que hacer. Esto significa que tu cerebro puede relajarse y tu función cognitiva mejorará enormemente. Cada vez que las personas piensan por primera vez en actividades para desarrollar el cerebro, la gente puede pensar en crucigramas o en el ajedrez, pero salir con amigos e ir a ver una película, junto con otros pasatiempos fáciles, puede mejorar tu memoria. Los humanos somos animales sociales y no nos beneficiamos mentalmente si estamos solos por mucho tiempo.

5. Reír con frecuencia.

La risa puede ser la mejor medicina, ya que involucra al cerebro de múltiples maneras, liberando serotonina y, en general, haciéndote sentir mejor. También es una buena manera de enmarcar lo que te está sucediendo. Escuchar bromas e intentar descubrir dobles sentidos es una buena forma de involucrar a tu cerebro y mejorar tu creatividad. No te tomes nada demasiado en serio.