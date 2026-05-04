Por qué recomiendan poner arroz abajo de la cama y para qué sirve, según el Feng Shui

Este antiguo hábito, poco conocido, promete cambiar tanto la manera en la que descansas como tu economía personal.

En muchas casas, ciertos gestos y hábitos esconden significados más profundos de lo que parece. Existen algunas tradiciones orientales , como el Feng Shui que sostienen que incluso los pequeños cambios en tu espacio pueden influir en tu energía personal y en la forma en que se desarrollan distintas áreas de tu vida.

Esta misma práctica propone una serie de acciones básicas que buscan armonizar los espacios de tu hogar. Entre ellas, hay una en particular genera mucha curiosidad porque consiste en colocar un alimento muy común en el lugar menos esperado de tu habitación para activar cambios que mejorarán tu presente .

En esta disciplina, el arroz tiene un valor simbólico relacionado a la prosperidad, la estabilidad y la fertilidad . Uno de los efectos más notorios es su capacidad para actuar como absorbente de cargas negativas . Se cree que, durante la noche, cuando el cuerpo entra en reposo, el entorno puede acumular energías densas, entonces este alimento funcionaría como un filtro que ayuda a depurar ese ambiente mientras la persona duerme, lo que podría favorecer un descanso más profundo.

Otro de sus puntos más buscados está relacionado con la atracción del dinero . En el Feng Shui, la cama simboliza tanto la salud como la vida personal, por ende, ubicar debajo de ella algún elemento vinculado con la riqueza busca reforzar la idea de estabilidad y continuidad económica. Además, esta práctica apunta a generar una sensación de seguridad , porque la presencia simbólica de recursos "disponibles" influye en la percepción de escasez, promoviendo una mentalidad más abierta hacia nuevas oportunidades.

Paso a paso para realizar este ritual

Para llevar a cabo esta práctica de manera correcta, estos son los pasos a seguir:

Elegir un recipiente de vidrio o cerámica, ya que estos materiales se asocian con elementos naturales dentro del Feng Shui. Colocar arroz crudo en el interior del cuenco hasta cubrir su base. Ubicar el recipiente debajo de la cama, preferentemente en el centro o cerca de la cabecera. Evitar recipientes de plástico, ya que no se consideran adecuados para este tipo de práctica. Mantener el espacio ordenado para no interferir con la circulación de energía. Cambiar el contenido cada 9 días o cada 27 días, ya que son números especiales dentro de esta filosofía. Desechar el arroz usado en tierra, como una maceta o jardín, sin consumirlo bajo ninguna circunstancia. Arroz cuchara El arroz ayuda a atraer dinero si se lo usa de manera correcta. Magnific

Otras formas de atraer abundancia con el arroz

Más allá de este ritual, existen otras variantes que también buscan activar la prosperidad. Uno de los métodos más conocidos consiste en armar un frasco con arroz. Para eso, se necesita un recipiente de vidrio, 3 monedas y un papel donde se escriben metas económicas. Primero se coloca el papel en el fondo, luego las monedas y finalmente el arroz hasta completar el frasco, a partir de ahí se lo guarda en un lugar relevante del hogar, como la cocina o cerca de la entrada.

Otra opción es llevar 3 granos dentro de la billetera, ya que funciona como un amuleto portátil y busca evitar la falta de dinero. Lo que aconsejan los expertos es renovar los granos cuando se deterioran o ensucian. También se puede usar enterrando 3 granos de arroz en una maceta o en el jardín para simbolizar crecimiento económico y la evolución de la planta se asocia con el progreso financiero.

Por último, el agua de arroz se puede aprovechar para limpiar espacios. Se prepara al hervir o remojar el grano y después se pasa por los pisos desde el interior hacia la salida. Este recorrido lo que busca es eliminar bloqueos y permitir que todas las nuevas oportunidades ingresen al hogar, pero la clave está en la intención con la que se realiza la acción.