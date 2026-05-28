El economista alemán que predijo a los últimos tres campeones reveló quién ganará el Mundial 2026

Joachim Klement volvió a sorprender con su modelo estadístico y aseguró qué selección ganará la próxima Copa del Mundo.

Joachim Klement volvió a captar la atención mundial tras acertar a los campeones de las últimas tres Copas del Mundo.

El economista alemán Joachim Klement volvió a captar la atención del mundo del fútbol tras publicar su predicción para el Mundial 2026, luego de haber acertado a los campeones de las últimas tres ediciones. Su modelo estadístico , que alcanzó fama internacional por su efectividad desde 2014, volvió a generar debate entre fanáticos y especialistas antes del inicio del torneo.

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Klement ganó notoriedad internacional después de predecir correctamente los títulos de Alemania en 2014 , Francia en 2018 y Argentina en 2022 . Ahora, el economista sostiene que Países Bajos será la selección que levantará el trofeo en la próxima Copa del Mundo.

De cumplirse el pronóstico, el conjunto neerlandés conseguiría el primer Mundial de su historia y le daría al especialista alemán un cuarto acierto consecutivo.

Además de anticipar al ganador del torneo, el modelo también proyecta cómo avanzarán las distintas selecciones en el campeonato de 48 equipos que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México .

Entre las predicciones más llamativas aparece una victoria de Japón sobre Brasil en la segunda ronda, además de una eliminación de Escocia frente a Corea del Sur en esa misma instancia.

El modelo también sostiene que Inglaterra alcanzará las semifinales, aunque volverá a ser eliminada por Portugal, como ocurrió en el Mundial de 2006.

El economista aseguró que su trabajo nació para demostrar “la arrogancia” de las predicciones

A pesar de la repercusión que generó su método, Klement insiste en que nunca buscó convertirse en un gurú futbolístico ni ganar dinero con apuestas deportivas.

“Empezó como un ejercicio para mostrarle al mundo la arrogancia de los economistas que creen que pueden pronosticar cosas sobre las que en realidad no tienen ni idea”, explicó.

“Y ahora se ha convertido en un ejercicio sobre cómo, si tienes la suficiente suerte, la gente termina creyendo que eres un gurú”, agregó.

campeones mundiales La popularidad del modelo creció después de sus aciertos en 2014, 2018 y 2022.

Después de acertar el título de Alemania en 2014, Klement pensó que repetir la predicción para el siguiente Mundial serviría para demostrar que todo había sido casualidad. Sin embargo, volvió a acertar con Francia en 2018 y con Argentina en 2022.

“Como acerté tres veces seguidas, ahora la gente cree que este modelo es imbatible y que, evidentemente, también tendré que acertar la próxima vez”, señaló.

Klement pidió cautela y aseguró que el fútbol también depende de la suerte

El economista explicó que existen factores “sistémicos” que pueden influir en el rendimiento de una selección, como la población de un país, su riqueza, el clima o la posición en el ranking FIFA. Sin embargo, remarcó que esos elementos solo explican una parte de lo que ocurre dentro de la cancha. “El otro 50% es suerte”, afirmó.

Joachim Klement

“Cada partido -sobre todo cuando se enfrentan equipos de gran nivel y muy parecidos en calidad y habilidades- depende mucho de la forma del día, de una decisión arbitral o de un golpe de suerte, como que el balón dé en el poste o acabe dentro de la portería”, prosiguió.

Klement también contó que, en medio de un contexto internacional marcado por guerras y crisis políticas, el seguimiento de su modelo se transformó en una especie de distracción para muchas personas.