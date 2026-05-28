Netflix sorprendió con el estreno de la película perfecta para palpitar el Mundial 2026

Un documental que retrata la historia de sacrificio de uno de los integrantes más importantes del plantel, con representaciones animadas.

Uno de los lanzamientos más esperados de Netflix.

A pocas semanas del comienzo del Mundial 2026 , el fútbol vuelve a convertirse en uno de los temas más importantes para millones de argentinos. En ese contexto, Netflix decidió apostar nuevamente por una producción vinculada a la Selección Argentina y a uno de los grandes ídolos deportivos de los últimos años.

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El fenómeno de la Scaloneta continúa despertando pasión alrededor del mundo y los fanáticos siguen consumiendo todo tipo de contenidos relacionados con los campeones del mundo.

Documentales, series, películas y especiales deportivos se transformaron en una de las categorías más buscadas dentro de las plataformas de streaming, especialmente cuando tienen como protagonistas a figuras queridas por el público argentino.

Ahora, Netflix sorprendió con el estreno de Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, una película documental animada centrada en la vida y carrera de Emiliano Martínez, el arquero que se convirtió en héroe nacional tras la consagración en Qatar 2022.

La ficción animada que cuenta la difícil travesía del Dibu hasta la gloria eterna.

De qué trata Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo

La película recorre la historia de Emiliano Martínez desde sus primeros años en Mar del Plata hasta convertirse en uno de los arqueros más importantes del fútbol mundial. A través de un formato animado y documental, la producción muestra los desafíos, sacrificios y momentos decisivos que marcaron su carrera deportiva.

El relato también profundiza en sus años de formación en Inglaterra, su largo recorrido dentro del fútbol europeo y las dificultades que atravesó antes de alcanzar la titularidad y el reconocimiento internacional. La producción combina testimonios, recreaciones y momentos íntimos que permiten conocer una faceta más personal del arquero argentino.

Dibu Martínez el pibe que ataja el tiempo Netflix tiene en su catálogo una de las películas que será la favorita de los argentinos. Imagen: Netflix

Además de centrarse en el aspecto futbolístico, el documental pone el foco en la mentalidad competitiva del "Dibu", su fuerte personalidad y la manera en que logró transformarse en una pieza clave para la Selección Argentina en las grandes competiciones internacionales.

Con una fuerte carga emocional y muchas referencias a los momentos más importantes de la Scaloneta, la película aparece como una propuesta ideal para quienes quieren revivir la pasión mundialista y comenzar a palpitar el clima rumbo al Mundial 2026.

Netflix: tráiler de Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo

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Netflix: elenco de Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo