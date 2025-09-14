Este mal hábito durante la cena puede causar más hambre después, según la ciencia







Un estudio reveló que comer distraído puede incidir en la falta de saciedad y consumo de comida chatarra.

Un estudio encontró que al comer utilizando el celular o mirando la televisión ,el organismo no está completamente saciado.

A pesar de ingerir platos abundantes, muchas personas sienten hambre instantáneamente después de terminar su plato. Aunque existen varias razones para ello, un estudio reciente reveló que el organismo no se siente satisfecho por completo cuando un individuo no come con atención.

En esta investigación realizada por la Universidad del Sur de California, la clave para sentirse saciado no depende solamente del estómago, sino también de la memoria. Estos revelaron que existe un grupo de neuronas que se encarga de almacenar el llamado recuerdo de las comidas.

Comer distraído: cómo afecta al hambre según la ciencia Comer FreePik.es

En primer lugar, el estudio explica que las neuronas forman engramas de comida al alimentarse, que son rastros o recuerdos de lo que se comió. Sin embargo, muchas personas tienden a almorzar o cenar distraídos debido a que su atención puede estar en alguna pantalla u otro elemento.

Al comer sin prestar atención a lo que se consume, el documento afirma que el cerebro no registra la alimentación correctamente. Como el cerebro está conectado al estómago, olvidarse de las comidas implica una falta de saciedad que provoca posiblemente un aumento en el consumo de snacks.

Cómo fortalecer el recuerdo de comida comer A raíz de los resultados, los investigadores también proporcionaron consejos para poder recordar comida correctamente y fortalecer la saciedad. Entre estos destaca el comer sin distracciones, ya sea el celular o la televisión, realizar pausas entre bocados y observar constantemente el plato para llevar un registro claro de lo que se consumió. Además, mantener horarios rutinarios para las comidas y anotar las comidas durante el día también ayudará a no olvidar la alimentación.

Temas alimentación

Ciencia