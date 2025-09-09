Adiós al mármol en la cocina: cuáles son las tendencias para renovar las mesadas en 2025







Este 2025 las tendencias combinan innovación tecnológica con la reinvención de materiales clásicos, dando lugar a superficies tan funcionales como inspiradoras.

Cuáles son las tendencias para renovar las mesadas en 2025.

Cuando se piensa en renovar la cocina, una de los elementos clave es la mesada, debido a que define la estética del espacio, influye en la practicidad del día a día y refleja el estilo personal.

Este 2025, las tendencias combinan innovación tecnológica con la reinvención de materiales clásicos, dando lugar a superficies tan funcionales como inspiradoras. De este modo, entre las más solicitadas se encuentran las superficies ultracompactas, resistentes, modernas y versátiles.

Ideas para mesadas de cocina Las alternativas son varias y para todos los gustos y bolsillos. Desde porcelánicos hasta acero inoxidable u opciones con madera tratada. A continuación se detallan algunas opciones.

mesada de madera Las mesadas de madera son una opción para este 2025. Homify

Superficies ultracompactas: son resistentes al calor, a los arañazos y prácticamente indestructibles. Además, tiene un acabado moderno y minimalista.

son resistentes al calor, a los arañazos y prácticamente indestructibles. Además, tiene un acabado moderno y minimalista. Porcelánico: versátil y todoterreno, el porcelánico se adapta tanto a interiores como a exteriores. Su variedad de colores y texturas lo hacen perfecto para quienes buscan estilo con bajo mantenimiento.

versátil y todoterreno, el porcelánico se adapta tanto a interiores como a exteriores. Su variedad de colores y texturas lo hacen perfecto para quienes buscan estilo con bajo mantenimiento. Cuarzo sintético con tecnología antibacteriana: superficies que no solo resisten manchas y rayas, sino que además cuentan con protección antibacteriana para un plus de higiene y tranquilidad.

superficies que no solo resisten manchas y rayas, sino que además cuentan con protección antibacteriana para un plus de higiene y tranquilidad. Acero inoxidable satinado: un aliado del estilo industrial y minimalista, ahora con acabados satinados que suavizan su aspecto y disimulan huellas, aportando funcionalidad sin perder carácter.

un aliado del estilo industrial y minimalista, ahora con acabados satinados que suavizan su aspecto y disimulan huellas, aportando funcionalidad sin perder carácter. Madera tratada térmicamente: para quienes aman lo natural y cálido, la madera se convierte en una opción viable gracias a tratamientos que mejoran su resistencia al agua y al desgaste.

para quienes aman lo natural y cálido, la madera se convierte en una opción viable gracias a tratamientos que mejoran su resistencia al agua y al desgaste. Terrazo de alta gama: combina piezas naturales y sintéticas en diseños únicos, logrando superficies resistentes y con mucha personalidad.

De esta manera, la mesada no es simplemente un soporte de trabajo, si no que es un punto de encuentro y un detalle que puede definir al resto del ambiente.

