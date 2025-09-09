SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de septiembre 2025 - 11:23

Adiós al mármol en la cocina: cuáles son las tendencias para renovar las mesadas en 2025

Este 2025 las tendencias combinan innovación tecnológica con la reinvención de materiales clásicos, dando lugar a superficies tan funcionales como inspiradoras.

Cuando se piensa en renovar la cocina, una de los elementos clave es la mesada, debido a que define la estética del espacio, influye en la practicidad del día a día y refleja el estilo personal.

Este 2025, las tendencias combinan innovación tecnológica con la reinvención de materiales clásicos, dando lugar a superficies tan funcionales como inspiradoras. De este modo, entre las más solicitadas se encuentran las superficies ultracompactas, resistentes, modernas y versátiles.

Ideas para mesadas de cocina

Las alternativas son varias y para todos los gustos y bolsillos. Desde porcelánicos hasta acero inoxidable u opciones con madera tratada. A continuación se detallan algunas opciones.

  • Superficies ultracompactas: son resistentes al calor, a los arañazos y prácticamente indestructibles. Además, tiene un acabado moderno y minimalista.
  • Porcelánico: versátil y todoterreno, el porcelánico se adapta tanto a interiores como a exteriores. Su variedad de colores y texturas lo hacen perfecto para quienes buscan estilo con bajo mantenimiento.
  • Cuarzo sintético con tecnología antibacteriana: superficies que no solo resisten manchas y rayas, sino que además cuentan con protección antibacteriana para un plus de higiene y tranquilidad.
  • Acero inoxidable satinado: un aliado del estilo industrial y minimalista, ahora con acabados satinados que suavizan su aspecto y disimulan huellas, aportando funcionalidad sin perder carácter.
  • Madera tratada térmicamente: para quienes aman lo natural y cálido, la madera se convierte en una opción viable gracias a tratamientos que mejoran su resistencia al agua y al desgaste.
  • Terrazo de alta gama: combina piezas naturales y sintéticas en diseños únicos, logrando superficies resistentes y con mucha personalidad.

De esta manera, la mesada no es simplemente un soporte de trabajo, si no que es un punto de encuentro y un detalle que puede definir al resto del ambiente.

