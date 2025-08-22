Los beneficios de tomar agua con limón en ayunas, según los especialistas

Los expertos analizaron sus propiedades y resaltaron sus ventajas y prevenciones para disfrutar de sus ventajas sin comprometer la salud.

El agua con limón se destaca por su potencial para mejorar la hidratación, aportar nutrientes y promover el bienestar general. Es por este motivo que incorporarlo en ayunas se consolidó como un hábito para millones de personas a nivel mundial.

Los expertos analizaron sus propiedades y resaltaron sus ventajas y prevenciones. Uno de los principales aportes es el aumento en el consumo de líquidos. Según la experta Julia Zumpano , de la Cleveland Clinic, comenzar el día con agua con limón facilita la hidratación óptima después de dormir. Además, promueve la inclusión de agua en la dieta al reemplazar refrescos y bebidas azucaradas, de acuerdo con lo que señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En primer lugar, ayuda a rehidratar el organismo después del descanso nocturno. Además, aporta vitamina C , debido a que un vaso puede cubrir hasta el 21% de la cantidad diaria recomendada lo que fortalece el sistema inmunológico y favorece diversos procesos corporales. También, es una f uente de antioxidantes que protegen las células frente a daños asociados con enfermedades crónicas.

Otro beneficio importante es la activación del sistema digestivo , que contribuye a la regularidad intestinal desde la primera hora del día. El ácido cítrico del limón, por su parte, reduce el riesgo de cálculos renales , según la Fundación Nacional del Riñón. Sumado a esto, la vitamina C y los flavonoides estimulan la producción de colágeno , lo que ayuda a mantener la piel sana y retrasar el envejecimiento.

limon.jpg El agua con limón se destaca por su potencial para mejorar la hidratación Pexels.

Incluso puede influir en el estado de ánimo, ya que estudios citados por Real Simple sugieren que su aroma y consumo ayudan a reducir tensiones. Además, mejora la absorción de hierro de origen vegetal, tiene propiedades antiinflamatorias que benefician las articulaciones y, aunque no quema grasa directamente, genera saciedad y puede reemplazar bebidas calóricas, apoyando el control de peso, según el endocrinólogo Borja Bandera.

Por otra parte, jugo de limón contiene minerales como el potasio y el magnesio, esenciales para mantener una presión arterial saludable. Los estudios revisados indican que estos minerales participan en la función nerviosa y la regulación del sodio en el cuerpo, lo que incide favorablemente sobre los valores de presión arterial y el flujo sanguíneo.

Además gracias a su alto contenido de vitamina C, resulta fundamental para el correcto funcionamiento de las defensas, la cicatrización y la protección frente a infecciones, según destaca la National Library of Medicine. Consumirla en ayunas promueve una absorción rápida y eficaz, lo que favorece los niveles adecuados de este nutriente.

Los cuidados que hay que tener al tomar agua con limón

A pesar de los numerosos beneficios, existen riesgos asociados al consumo de agua con limón, que deben ser tenidos en cuenta para evitar efectos adversos, según advierten especialistas citados por la Cleveland Clinic y estudios de la Universidad Alfred-Herrhausen.

El principal riesgo corresponde a la erosión del esmalte dental por la acidez. Profesionales, como la dentista Stephanie Dumanian, identifican este daño en personas que se cepillan los dientes justo después de consumir agua con limón. Otro posible efecto adverso es la aparición de acidez estomacal o reflujo en personas predispuestas, ya que el bajo pH del limón puede intensificar molestias digestivas. Por otro lado, también puede presentarse irritación si existen úlceras bucales.

Para disminuir estos riesgos, los expertos sugieren:

Utilizar un sorbete al beber agua con limón para reducir el contacto con los dientes.

Enjuagar la boca con agua tras el consumo y esperar al menos 30 minutos antes de cepillarse los dientes.

Diluir bien el jugo de limón y evitar cantidades excesivas en caso de problemas digestivos.

Modificar la frecuencia y consultar a un profesional ante dudas o condiciones preexistentes.

De esta manera, se permite disfrutar de los beneficios del agua con limón en ayunas sin comprometer la salud dental o digestiva, lo que mantiene el hábito como parte de un estilo de vida saludable y respaldado por conocimiento científico actualizado.