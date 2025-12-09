Navidad 2025: cómo dejar a las mascotas solas en casa y que no sufran por la pirotecnia + Seguir en









Preparar un refugio tranquilo, agua fresca y un ambiente conocido puede ayudar a que tu perro o gato soporte la noche sin sobresaltos.

Tanto perros como gatos pueden sufrir las fiestas de fin de año, sobre todo si se quedan solos en la casa.

Llega fin de año y con él las fiestas. Tanto la Navidad como el Año Nuevo pueden ser un verdadero martirio para muchas mascotas. Entre luces, ruidos y todo tipo de festejos, lo ideal es que ellos pasen las horas tranquilos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una mascota asustada sufre de verdad, ya que los estallidos de la pirotecnia, que son tan comunes en estas fechas, provocan en perros y gatos miedo, ansiedad o incluso taquicardia. Si además está sola, el pánico puede aumentar y muchos saltan, huyen o se lastiman intentando escapar.

Es por eso que los veterinarios siempre recomiendan adecuar el espacio para la ocasión, sobre todo si los humanos no están. Preparar un rincón seguro y conocido, con sus cosas, buena ventilación, agua fresca y algo para morder puede marcar la diferencia.

También es importante reconocer que no todos los animales reaccionan igual: hay perros y gatos que se sobrecargan solo con el ruido, otros toleran un poco más, algunos pueden necesitar ayuda extra.

Mascotas perro pirotecnica fuegos artificiales.jpg Gentileza: La Republica Consejos para dejar a las mascotas solas en casa durante la noche de Navidad Para dejar a las mascotas tranquilas durante las festividades de fin de año, es importante seguir estas recomendaciones:

Armar un refugio tranquilo , con un ambiente interior, alejado de ventanas, con poca luz, ventilado y con ventilación. Poner su cama, mantas, un juguete o hueso, es ideal que sea algo conocido para que se sienta seguro.

Chequear que tenga agua , y si hace calor, agregar unos cubitos de hielo para mantenerla fresca. Si el día está pesado, la deshidratación puede sumarse al estrés.

Hacer que gaste energía antes: un paseo largo o una buena sesión de juego durante la tarde puede ayudar a que llegue más relajada a la noche. Tapar los ruidos con música suave o algo de ruido de fondo como una radio, televisión o playlist tranquila para reducir el impacto de los estruendos.

No la ates ni la dejes al aire libre : atadas, muchas mascotas se angustian más y podrían lastimarse tratando de huir; al aire libre, hay riesgo de fuga. Cerrar bien puertas y ventanas.

Mantener su rutina habitual: horarios de comida, paseos, juegos. Los cambios bruscos suman al estrés.

Ponele una placa identificatoria con nombre y teléfono en su collar: si por miedo se escapa, eso puede ser clave para recuperarla.

Temas mascotas

Navidad