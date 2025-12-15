Ni la Isla Victoria ni el Cerro Catedral: las tres joyas de Bariloche que tenés que descubrir este verano + Seguir en









Con grandes alternativas de cara a las vacaciones que se aproximan, estos lugares del sur del país destacan por su impactante belleza.

Las alternativas presentes en la Patagonia de cara a las vacaciones de verano. Emprotur

El sur de Argentina es una de las grandes alternativas para el turismo de cara a las vacaciones, tanto en invierno como en verano. Bariloche aparece siempre entre los destinos más buscados, con propuestas que se adaptan a cualquier época del año y paisajes que ya forman parte del imaginario de quienes planean una escapada.

Más allá de los circuitos clásicos y de los puntos más concurridos, la ciudad esconde rincones que sorprenden por su belleza y su calma. Playas y sectores menos explorados logran destacarse por su entorno natural, lejos del movimiento constante que suele concentrarse en los lugares más populares.

Tacul Bariloche Pasaje en mano Estos lugares cuentan con un atractivo único. Pasaje en mano Playa del Viento Ubicada sobre la costa del lago Nahuel Huapi, Playa del Viento es uno de los espacios menos conocidos de Bariloche y una opción ideal para quienes buscan tranquilidad. A pocos kilómetros del centro, se caracteriza por su entorno abierto y por ser un punto elegido para la práctica de windsurf y kitesurf, gracias a las condiciones del viento.

El paisaje, con vista directa al lago y rodeado de naturaleza, invita a pasar el día al aire libre sin el ruido habitual de otras playas. Sus aguas y su amplitud permiten disfrutar del lugar con mayor comodidad, incluso en temporada alta, cuando otros sectores suelen verse colmados de visitantes.

Playa Bonita Playa Bonita se encuentra a orillas del lago Moreno y combina fácil acceso con un entorno visual atractivo. Sus aguas claras y las vistas a las montañas la convierten en un lugar elegido para pasar la tarde, ya sea para nadar, descansar o compartir una comida al aire libre.

Si bien no es uno de los secretos mejor guardados de la ciudad, mantiene un clima más relajado en comparación con otros puntos costeros. Es una alternativa equilibrada para quienes buscan disfrutar del lago sin alejarse demasiado y con menos movimiento que en las playas más concurridas. Playa de Viento Bariloche bonacera Estos sitios, no tan populares, logran destacarse pese a no ser la primera opción del turismo. Bonacera Villa Tacul Conocida entre quienes practican trekking, Villa Tacul ofrece mucho más que senderos. Rodeada de bosques y con acceso directo al lago, se presenta como un espacio ideal para explorar el paisaje desde otra perspectiva y disfrutar de un entorno natural bien preservado. El área permite realizar caminatas, paseos en kayak o simplemente detenerse a contemplar el paisaje. La calma del lugar y su entorno hacen de este sitio una opción atractiva para quienes priorizan el contacto con la naturaleza y buscan una experiencia distinta dentro de Bariloche.

Temas Turismo