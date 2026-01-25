Open Call 2026 y Poéticas del desborde, dos iniciativas de Solanas Art Experience

SAE se consolida como una plataforma cultural que acciona en la vida artística de Punta Ballena y la región, promoviendo el intercambio entre artistas, comunidades y agentes culturales.

Solanas Art Experience es una Plataforma cultural latinoamericana impulsada por Fundación Solanas situada en el complejo Solanas Punta del Este (Punta Ballena, Uruguay). Desde el Programa de residencias artísticas orientado a las artes visuales, se lanzó OPEN CALL 2026. El programa convoca anualmente a 8 artistas de Latinoamérica y el caribe cuyo trabajo indague en los vínculos entre arte, arquitectura, naturaleza, tecnología y diseño.

Durante un mes, los artistas desarrollan sus proyectos de investigación y producción articulando con visitas a agentes locales y acompañamiento personalizado haciendo hincapié en las necesidades de cada proyecto.

Solanas Art Experience (SAE) se propone incentivar la producción artística propiciando un espacio de experimentación e inspiración en el que los artistas seleccionados desarrollen su obra y sus investigaciones, en un contexto de conexión con la naturaleza.

Los procesos y producciones de los artistas residentes son exhibidos durante la temporada de verano en el Espacio SAE con un evento inaugural, siendo parte de la agenda cultural de Punta del Este y la región.

Además, SAE propone la construcción de una colección de arte que es parte del programa hacia la comunidad, promoviendo e incentivando la difusión y el acceso del arte local y latinoamericano.

Poéticas del desborde

La muestra reúne las obras desarrolladas por Viviana Blanco, Nicolás Janowski, Ana Calzavara, Wiki Pirela, Sofía Nercasseau, Renata Padovan, Luiza Crosman y Franco Palioff, resultado de procesos de investigación y producción atravesados por la experiencia situada y el diálogo con el entorno. Con un montaje innovador, Poéticas del desborde propone un recorrido singular donde se hace visible la energía experimental de cada artista y la diversidad de miradas que conviven en el proyecto.

Con presencia de los y las artistas que viajaron especialmente desde sus países de origen, se reafirma el compromiso compartido con un programa que concibe las residencias como procesos de largo plazo. En ese sentido, Natalia Revale, coordinadora de programas, destacó que el acompañamiento institucional y el seguimiento de los procesos continúan más allá de la instancia presencial durante todo el año.

Poéticas del desborde cuenta con la curaduría de Natasha Ygel y Natalia Revale y es impulsada por Fundación Solanas – Solanas Punta del Este, y contó con el acompañamiento de Buquebus, Klasse y Elizalde Seguros.