Asignaciones de ANSES con aumento pero sin medio aguinaldo en junio 2026

Conocé cómo se ordenan los pagos que establece el organismo previsional para las prestaciones vigentes según la normativa.

La actualización de junio forma parte del esquema de movilidad mensual que aplica el organismo.

Las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tendrán una actualización durante junio de 2026. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones alcanzadas por la movilidad recibirán un incremento del 2,6%, cálculo que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril y que se aplica bajo los lineamientos establecidos por el Decreto 274/24.

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El organismo previsional también confirmó el cronograma de acreditaciones para este mes. Los pagos comenzarán el 8 de junio y seguirán el esquema habitual según la terminación del DNI. La programación contempla además el feriado nacional del 15 de junio, situación que modifica algunas fechas de cobro.

La actualización mensual no solo impactará sobre la AUH. El ajuste alcanza a distintas asignaciones familiares y universales administradas por ANSES. Cada prestación recibirá el porcentaje correspondiente de movilidad definido para junio.

ANSES fijó nuevos valores para las asignaciones y prestaciones alcanzadas por el esquema de movilidad. El incremento aplicado durante junio responde a la inflación registrada dos meses antes, según el mecanismo vigente.

Los montos establecidos para este período son los siguientes:

asignación universal por hijo: $144.562 (monto efectivo que perciben los titulares de la AUH: $115.650)

$144.562 (monto efectivo que perciben los titulares de la AUH: $115.650) asignación universal por hijo con discapacidad: $ 472.095

472.095 asignación por embarazo para protección social : $144.984

: $144.984 ayuda escolar anual : $60.873

: $60.873 beneficio por nacimiento : $84.508

: $84.508 prestación por adopción : $505.265

: $505.265 programa de cuidado de la salud: desde $144.985

Las familias alcanzadas por la AUH también pueden cobrar prestaciones complementarias. La Tarjeta Alimentar continuará vigente durante junio con los mismos importes que comenzaron a aplicarse el mes anterior.

Los valores previstos para este beneficio son:

familias con un hijo : $72.250

: $72.250 familias con dos hijos: $113.299

$113.299 familias con tres hijos o más: $149.425

ANSES acreditará estos importes junto con las prestaciones correspondientes. El organismo efectuará el depósito de manera automática para quienes se encuentren dentro de los requisitos establecidos por cada programa.

ANSES computadora

¿Por qué no cobran el medio aguinaldo?

El medio aguinaldo corresponde exclusivamente a jubilados y pensionados incluidos en el sistema previsional argentino. Durante junio, ANSES abonará el Sueldo Anual Complementario (SAC) a ese grupo de beneficiarios.

El SAC equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Ese pago se acredita junto con los haberes habituales de jubilaciones y pensiones.

La Asignación Universal por Hijo no integra el régimen previsional. Por ese motivo, los titulares de la AUH no reciben aguinaldo junto con la prestación mensual.

Las asignaciones familiares y universales cuentan con actualizaciones por movilidad, pero no contemplan el cobro del Sueldo Anual Complementario. La diferencia responde a la naturaleza de cada beneficio dentro del sistema administrado por ANSES.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

ANSES organizó el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. El calendario comenzará el 8 de junio y finalizará el 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción tendrán acreditaciones para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de junio y el 14 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las acreditaciones para todas las terminaciones de DNI estarán disponibles entre el 8 de junio y el 14 de julio.