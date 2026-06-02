Llamada entre Javier Milei y Patricia Bullrich vuelve a encender alarmas: disidencias en el bloque y renuncia a disposición

El malestar por un pliego judicial provocó una ruptura de posiciones por primera vez dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Bullrich arrastra fidelidades que Casa Rosada no puede perder.

No pudo pasar desapercibido: el Gobierno quiso omitir el nombramiento de María Verónica Michelli , entre otros 72 pliegos judiciales, después de haberla propuesto y haber acordado su aprobación. Sin embargo, esa intención generó un levantamiento en el Senado . Primero de Patricia Bullrich , luego de sus aliados del PRO y la UCR . En las últimas horas, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza conversó telefónicamente con Javier Milei y dejó a disposición su renuncia como titular de la bancada.

El pronunciamiento de la senadora en redes sociales, en donde invocó su "derecho a la objeción de conciencia" para impulsar la aprobación del pliego de Michelli, no se trató de un hecho aislado, sino de una conducta considerada como una invitación a que bancas claves en el Senado se alejen de la voluntad oficialista, justo en el momento que el Gobierno eligió al Congreso como motor de legitimación política.

Según pudo reconstruir Ámbito, Bullrich tuvo una llamada con el Presidente de la Nación para anticiparle su posición. "Fue una charla en buenos términos, no para poner su renuncia a disposición", aclararon en su entorno, en un diálogo en el que también se conversó de otros puntos de la agenda parlamentaria. Sin embargo, la propia senadora confirmó a este medio que le mencionó a Milei que, si así lo definía, ella daba un paso al costado como presidenta del bloque de La Libertad Avanza. "Ni bola me dio" , ilustró.

Luego de eso se dio el anuncio a sus compañeros de bancada, en donde la senadora tiene -al menos- dos senadores arraigados a su figura (la fueguina Monte de Oca y el salteño Guzmán Coraita) y se abrió la posibilidad de que otros tres obren con autonomía: Juez, Álvarez Rivero y Paoltroni . "Yo siempre tuve esa libertad, que quedó definida así desde el nombramiento de Lijo", aclaró a este medio el representante de la provincia de Formosa, postura que explicita que el Poder Judicial es el terreno que mayor conflicto le trajo en el plano legislativo al oficialismo. Si se trasladan los votos que se referencian con Bullrich en Diputados, la cuenta no baja de 11 legisladores.

Aunque cerca de la senadora indican que "es de persona de bien presentar la renuncia", el mayor impacto no lo provocó su postura exclusiva, sino lo que arrastró junto a ella. Conocida la posición de la exministra, se pronunciaron rápidamente Carolina Losada (UCR) y Martín Goerling (PRO). El caso del misionero, presidente de su bloque y cercano a Mauricio Macri, fue expresivo: criticó la injerencia de "factores externos" y la vulneración de "división de poderes" en una serie de entrevistas y publicaciones, que comenzaron hace una semana.

En conjunto con el pedido de la declaración jurada de Manuel Adorni, se trata del mayor gesto de autonomía de la senadora desde que se alió a Javier Milei para ganar las elecciones 2023. Los pasos que da Bullrich son medidos, de cara a la opinión pública (que busca captar para blindarse) y de equilibrio dentro del Senado, en donde mostró otra señal de capacidad de acción con la presentación de un proyecto de su autoría para ampliar los cortes de biocombustibles. Sería inédito: hasta ahora, ningún legislador libertario aprobó un proyecto que no venga de Casa Rosada.

Sesión en el Senado

El impulso de Bullrich hizo que un proyecto de biocombustibles, que tenía impulso de aliados del oficialismo desde marzo, vuelva a tratarse en comisiones este miércoles, mismo día que tendrá lugar la primera reunión informativa en la Cámara alta por el proyecto de ley Hojarasca, que llega con media sanción en Diputados. Pero el Senado se guarda otra actividad: la reunión de labor parlamentaria para preparar una sesión para el próximo jueves.

La agenda de la sesión incluirá, justamente, 73 pliegos judiciales entre los que se encuentran el de la controversia. Si una mayoría del Senado lo apoya, María Verónica Michelli se convertirá en jueza a pesar de que se oponga Casa Rosada. Para eso, la UCR, el PRO y Bullrich precisarán votos del peronismo, que se fragmentó en la última sesión que definió la prórroga de Carlos Mahiques en su cargo.

Otros dos temas ocupan el temario de la sesión. Uno de ellos es el denominado "inviolabilidad de la propiedad privada", que flexibilizará la posibilidad de compra de tierras argentinas para ciudadanos extranjeros, mientras que la otra es una rúbrica del acuerdo para el pago de dos fondos buitre por u$s171 millones.