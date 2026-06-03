Días atrás una cumbre entre expertos del Institute of International Finance (IIF) y otros especialistas internacionales convocados por Fitch Ratings debatieron sobre los riesgos de los mercados financieros en medio de las crecientes tensiones geopolíticas y los niveles récord de deuda global. Las principales conclusiones de este encuentro anticiparon las recientes perturbaciones en los mercados de bonos globales, con fuertes aumentos en los rendimientos de los bonos estadounidenses, japoneses y de los principales bonos europeos. Los expertos analizaron si la resiliencia del mercado era un optimismo justificado o una muestra de autocomplacencia.
Mercados globales: expertos alertaron sobre deuda récord y anticiparon la suba de tasas
Un cónclave organizado por el IIF y Fitch reunió a lo más selecto del área del endeudamiento global. Los especialistas debatieron la coyuntura y las perspectivas, adelantando varios fenómenos que, incluso, ya se fueron dando como el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones?
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¿Qué concluyeron?
- Deuda récord, mercados resilientes: ¿optimismo justificado? Los mercados son resistentes, pero ese puede ser el riesgo. Un tema central del debate fue la creciente desconexión entre las tensiones geopolíticas y la incertidumbre política, frente a la relativa calma que prevalecía en los mercados de deuda mundiales durante los primeros meses de 2026. Los mercados no habían reaccionado con la tensión que cabría esperar en un entorno tan incierto. Los diferenciales de crédito se mantuvieron ajustados, el apetito por el riesgo global se recuperó rápidamente tras una serie de crisis y los efectos indirectos de las tensiones en Medio Oriente fueron limitados. El debate se centró en si esto reflejaba un optimismo justificado -respaldado por la solidez de los balances de las empresas, los hogares y el sector financiero- o una complacencia ante riesgos que resultan muy difíciles de valorar para los mercados.
- La deuda y los déficits son elevados, y esto podría ser la nueva "anormalidad". La deuda mundial aumentó por quinto trimestre consecutivo en el primer trimestre de 2026, incrementándose en más de 4,4 billones de dólares hasta alcanzar un máximo histórico de más de 350 billones de dólares, concentrándose este aumento principalmente en Estados Unidos y China. Sin embargo, los expertos señalaron que, si bien los ratios de deuda respecto al PIB se han mantenido relativamente estables en los últimos años, dicha estabilidad se ha sustentado en el crecimiento y la inflación, y no necesariamente en la consolidación fiscal. Las necesidades de endeudamiento público siguen siendo elevadas, sobre todo porque los gobiernos afrontan crecientes demandas de gasto relacionadas con la defensa, la seguridad energética, la infraestructura y la política industrial. La trayectoria fiscal de EEUU acaparó una atención particular, centrándose la preocupación menos en el funcionamiento a corto plazo del mercado de bonos del Tesoro y más en las implicaciones a largo plazo de los déficits sostenidos, el aumento de la oferta de bonos del Tesoro y una prima por plazo más elevada. En el debate también se hizo hincapié en que es improbable que el mundo vuelva al entorno de tasas de interés ultra-bajas que caracterizó la década anterior a la pandemia. Esto tiene importantes implicaciones: los gobiernos tendrán que tomar decisiones más difíciles en materia de gasto, y las prioridades públicas requerirán cada vez más capital privado para ayudar a financiarlas.
- El riesgo de estanflación es real, aunque los mercados no lo estén reflejando de forma agresiva en sus precios. El debate volvió en repetidas ocasiones al riesgo de que la inflación persista más de lo previsto, mientras que el crecimiento se enfrenta a presiones derivadas de conflictos geopolíticos, aranceles, volatilidad energética y fragmentación. Si bien la reacción del mercado hasta principios de mayo de 2026 fue moderada, varios especialistas señalaron que el riesgo de inflación cobra cada vez más importancia en las decisiones de asignación de activos. En tal sentido, el Reino Unido fue citado como ejemplo de la rapidez con la que las preocupaciones fiscales, las expectativas de inflación y las señales de los bancos centrales pueden elevar los rendimientos. En términos más generales, el debate sugirió que los mercados de bonos son cada vez más sensibles a la credibilidad fiscal y la persistencia de la inflación, aunque esta sensibilidad no se haya manifestado de forma consistente en todas las jurisdicciones.
- Los inversores no se están retirando de EEUU, pero sí están diversificando sus carteras marginalmente. El debate rechazó cualquier narrativa simplista de “huida de Estados Unidos”. Los inversores siguen buscando exposición a EEUU, especialmente a través de acciones vinculadas al crecimiento de la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, existen indicios de que algunos inversores globales están reduciendo su sobre-ponderación en EEUU, particularmente en deuda pública, y buscando diversificación en otros mercados. El monitoreo de la deuda global observó una creciente demanda internacional de bonos de la eurozona y de Japón en los últimos meses, así como un cambio por parte de algunos prestatarios corporativos no estadounidenses hacia emisiones denominadas en euros y yuanes. Los expertos destacaron que incluso una reasignación modesta, reduciendo la sobre-ponderación de activos estadounidenses, puede tener efectos significativos en el mercado.
- Los mercados emergentes están viviendo un momento de auge, y no se trata solo de una operación de “carry trade”. Los mercados emergentes fueron descritos como un punto particularmente brillante en los mercados de deuda globales. Los diferenciales de los mercados emergentes han sido notablemente ajustados, el acceso al mercado sigue siendo sólido y la emisión de eurobonos está alcanzando un ritmo récord. El monitoreo de la deuda global destacó que la proporción de deuda en moneda fuerte en el endeudamiento público de los mercados emergentes ha aumentado drásticamente este año, mientras que países que habrían tenido dificultades para acceder a los mercados en períodos de tensión anteriores, como Pakistán y la República Democrática del Congo, han podido emitir deuda. Los expertos argumentaron que la resiliencia de los mercados emergentes se basa en fundamentos más sólidos, una política monetaria más creíble, mayor transparencia fiscal, reformas estructurales y balances corporativos mejorados. Algunos también cuestionaron la idea de que los diferenciales de precios oficiales reflejen la realidad completa, señalando una dispersión significativa y una valoración errónea subyacente.
- El crédito parece tener precios excesivos en general. Los especialistas señalaron los ajustados diferenciales de crédito como una vulnerabilidad clave. Algunos observaron que los rendimientos pueden parecer atractivos debido a que las tasas libres de riesgo son más altas, pero la compensación por el riesgo crediticio específico de cada sector ha sido históricamente escasa en gran parte de la renta fija. La preocupación no radicaba en que una corrección fuera inminente, sino en que la fijación de precios dejaba poco margen de error. Los bonos de alto rendimiento, la deuda de mercados emergentes, las hipotecas y el crédito corporativo siguen siendo vulnerables a una revalorización si las tasas de interés, la inflación, la liquidez o los riesgos geopolíticos se mueven en contra de los inversores.
- La IA está impulsando la emisión de bonos corporativos en EEUU, pero también está generando riesgos para la valoración y los modelos de negocio. El auge de la IA fue citado como un importante impulsor de la emisión de bonos corporativos con grado de inversión en EEUU y del continuo interés por los activos estadounidenses. Los expertos reconocieron el potencial de la IA para respaldar la productividad, la inversión y las ganancias corporativas, particularmente en EEUU. Pero el debate también puso de manifiesto algunos riesgos. Las valoraciones de las acciones vinculadas a la IA son elevadas, la emisión de bonos corporativos se basa en expectativas de ingresos optimistas, y algunos modelos de negocio -sobre todo en el sector del software y sectores afines a la tecnología- podrían sufrir una disrupción estructural. Los expertos consideraron la IA tanto un motor de crecimiento como una posible fuente de valoración errónea.
- El riesgo crediticio privado no se considera sistémico, pero los riesgos pueden estar volviéndose más reales. El debate sobre el crédito privado fue matizado. Los expertos no lo presentaron como una amenaza sistémica, pero sí señalaron la creciente preocupación por las valoraciones, la liquidez, las listas de espera para el reembolso, la solvencia de los prestatarios y la exposición a modelos de negocio relacionados con la tecnología. Los expertos señalaron que las alternativas pueden ofrecer una diversificación significativa en un momento en que las correlaciones tradicionales entre acciones y bonos siguen siendo elevadas. Sin embargo, recalcaron que los inversores deben ser muy perspicaces. El crédito privado puede ofrecer diversificación, pero también introduce opacidad en la valoración, desajustes de liquidez y riesgos técnicos que podrían afectar a los mercados de crédito públicos en periodos de tensión.
- El gasto en defensa podría convertirse en la próxima gran noticia de mercado en Europa. El gasto europeo en defensa se presentó tanto como un reto fiscal como un potencial catalizador del crecimiento. Los especialistas argumentaron que la inversión en defensa podría generar efectos indirectos positivos más amplios en tecnología, competitividad industrial y productividad; sin embargo, la búsqueda de una mayor escala también plantea importantes interrogantes sobre la financiación en un entorno de margen fiscal limitado. El debate puso de relieve el renovado interés por los mecanismos de financiación europeos comunes, incluida la posibilidad de que la defensa reavivara el debate sobre la emisión paneuropea. Para los inversores, esto podría generar una nueva fuente de activos europeos y una importante oportunidad de diversificación, siempre que se superen los obstáculos políticos y de gobernanza.
- El dólar puede debilitarse con el tiempo, pero la trayectoria no será lineal. Los expertos consideraron válidos los argumentos a favor de una debilidad del dólar a largo plazo, pero advirtieron que no se debe dar por sentado un movimiento lineal. Los períodos cortos de apreciación del dólar siguen siendo perfectamente posibles, sobre todo cuando el posicionamiento se vuelve muy competitivo. En el caso de la deuda de mercados emergentes, y en consonancia con la experiencia histórica, una debilidad sostenida del dólar sería, en general, favorable: puede mejorar la dinámica del servicio de la deuda, reducir los ratios de deuda/PIB para los países con pasivos en dólares y fomentar los flujos de inversión hacia los activos de mercados emergentes. Los panelistas destacaron que la deuda de mercados emergentes denominada en divisas fuertes ha tenido un buen desempeño incluso durante períodos de fortaleza del dólar, lo que sugiere que esta clase de activos no debe analizarse únicamente desde la perspectiva cambiaria.
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