Mercados globales: expertos alertaron sobre deuda récord y anticiparon la suba de tasas

Un cónclave organizado por el IIF y Fitch reunió a lo más selecto del área del endeudamiento global. Los especialistas debatieron la coyuntura y las perspectivas, adelantando varios fenómenos que, incluso, ya se fueron dando como el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones?

Días atrás una cumbre entre expertos del Institute of International Finance (IIF) y otros especialistas internacionales convocados por Fitch Ratings debatieron sobre los riesgos de los mercados financieros en medio de las crecientes tensiones geopolíticas y los niveles récord de deuda global. Las principales conclusiones de este encuentro anticiparon las recientes perturbaciones en los mercados de bonos globales, con fuertes aumentos en los rendimientos de los bonos estadounidenses, japoneses y de los principales bonos europeos. Los expertos analizaron si la resiliencia del mercado era un optimismo justificado o una muestra de autocomplacencia.