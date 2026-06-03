Senado: desplante de Patricia Bullrich hace peligrar la sesión del jueves

La jefa del bloque libertario blanqueó que no acompaña la decisión de los hermanos Milei de dar marcha atrás con el pliego de una jueza y puso en dudas el próximo debate, en el que el oficialismo buscaba avanzar con 70 pliegos judiciales, sancionar la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada y aprobar el pago a holdouts. Crece el malestar de los aliados.

Patricia Bullrich pateó el tablero; descolocó a todo el Senado y partió rumbo a Mendoza para participar de un evento de ciberseguridad. Luego de que la jefa del bloque libertario anunciara que no acompaña la decisión de los hermanos Milei de dar marcha atrás con el pliego de Verónica Michelli , se puso en dudas la sesión prevista para este jueves, en el que además de avanzar con los más de 70 nombramientos judiciales, La Libertad Avanza buscaba sancionar la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada y aprobar el pago a holdouts. Este miércoles en la reunión de Labor habrá más precisiones.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal” , tuiteó este lunes por la tarde la exministra de Seguridad. Luego se conocieron más detalles de la charla, en la que también puso su renuncia al bloque arriba de la mesa , como un gesto hacia el Presidente.

De esa manera, Bullrich volvió a despegarse de los hermanos Milei: ya lo hizo con el Adorni Gate. El tuit de la senadora fue luego de que el Presidente pidiera retirar el pliego de la magistrada, que apenas un par de semanas atrás fue dictaminado en la comisión de Acuerdos .

Entre los firmantes del dictamen, que se desconocen porque el jefe de la comisión Carlos Pagotto –violando el reglamento– lo tiene guardado bajo 7 llaves, se encontarían no sólo los senadores del oficialismo –Bullrich incluida– sino también los aliados del oficialismo.

Los rumores son que la hermana de Milei habría decidido dar marcha atrás con Michelli tras enterarse de que es la cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon.

De todas maneras, tanto senadores del PRO como de la UCR aseguran que, oficialmente, los libertarios no les dieron explicación alguna sobre los motivos que llevaron a los Milei a dar marcha atrás 15 días después de mandar a sus senadores a firmar el pliego.

El desmarque de Bullrich responde a que, para retirar el pliego, no alcanza con el pedido hecho por Javier Milei vía nota. Sino que el pedido debe pasar por el recinto y reunir el consentimiento de una mayoría simple. Es decir, la porteña anticipó el sentido de su voto si la jugada se concreta.

Ahora bien, la maniobra libertaria no solo generó malestar en Bullrich, sino también en los aliados, que siguen sorprendidos por las contradicciones del Gobierno. “Vamos a defender la institucionalidad y la división de poderes”, salió a decir el jefe de la bancada PRO, Martín Goerling.

“Ratifico lo que sostuve y firmé en comisión sobre el pliego de la Dra. Michelli. Acompañar los cambios que la Argentina necesita también implica ser coherentes con lo que la Justicia exige en una república: independencia, idoneidad y garantías claras”, tuiteó la radical Carolina Losada. Entre los aliados al Gobierno alertan que “no se prestarán” a la maniobra libertaria, si los rumores sobre el vínculo entre la magistrada y el periodista motivan la retirada del pliego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carolinalosada/status/2061584305156145479?s=20&partner=&hide_thread=false Ante las consultas de colegas, Ratifico lo que sostuve y firmé en comisión sobre el pliego de la Dra. Michelli.



Acompañar los cambios que la Argentina necesita también implica ser coherentes con lo que la Justicia exige en una república: independencia, idoneidad y garantías… — Carolina Losada (@carolinalosada) June 1, 2026

En medio de este clima de sorpresa, en los pasillos del Senado diferentes fuentes dudan si se concretará la sesión prevista para este jueves o, al menos, si se mantendrá el temario originalmente previsto.

“Hay una salida institucional para avanzar con todo lo no conflictivo”, dijo una fuente que peina canas en el Congreso. Esta sería dejar de lado todo el capítulo de pliegos -no solo el de Michelli-. Es que, si el oficialismo decide enviar los más de 70 pliegos dictaminados al recinto, salvo el de Michelli, se arriesga a que los aliados no los acompañen con su voto.

Mientras tanto, las marchas y contramarchas libertarias le dan la excusa perfecta a los aliados interesados en la segunda tanda de pliegos, que aún no fueron dictaminados.

“Podría ser que avancen con una sesión con los 130 pliegos”, dijo una fuente que camina los pasillos del Senado. Es decir, sumar los pliegos empujados por los aliados pero, sobre todo, por los gobernadores. Estas candidaturas fueron y seguirán siendo moneda de cambio entre el Ejecutivo y los diferentes espacios políticos para conseguir adhesiones en los recintos de ambas cámaras. En otras palabras, se están intercambiando votos por pliegos.

Incluso, la Casa Rosada venía demorando el ingreso de esa segunda tanda. Días atrás, luego de las audiencias de los 70 candidatos, los senadores cercanos a la Casa Rosada se negaron a estampar sus firmas en los dictámenes hasta tanto Milei presentara la segunda tanda de pliegos. Y así fue. El PEN los ingresó, y aparecieron las firmas. Pero todavía no fueron tratados en comisión.

Así las cosas, el pliego de Michelli podría ser la moneda de cambio que usen los aliados para que sus candidatos vean luz verde en el recinto. Es decir, un escenario posible sería que sacrifiquen el pliego de Michelli a cambio de una votación conjunta de los 130 pliegos.

Senado: ¿qué puede pasar?

“Por ahora, se mantiene todo”, dijo una fuente libertaria del Senado a este medio. Es decir, que habría sesión el jueves para avanzar con los pliegos, el pago a los fondos buitres y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El “por ahora” durará hasta este miércoles a las 11, cuando se celebre la reunión de Labor parlamentaria, en la que se reunirán los jefes de bloque para definir la dinámica de la sesión. Allí los aliados pondrán sobre la mesa sus condiciones para habilitar el debate.

Por lo pronto, Bullrich causó un terremoto en el Congreso y tomó distancia. Este martes viajó a Mendoza, para participar de la 2026 International White Hat Conference – Cybersecurity & Digital Crime Prevention, “uno de los encuentros internacionales más relevantes sobre ciberseguridad y prevención del delito digital”.