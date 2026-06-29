Pijamadas, té de autor y mascotas VIP: un plan cinco estrellas para las vacaciones de invierno + Agregar ámbito en









Experiencias diseñadas para quienes buscan vivir la ciudad de Buenos Aires desde una nueva perspectiva. Una agenda disruptiva sin salir de Puerto Madero.

Este invierno, Hilton Buenos Aires presenta sus propuestas para esta temporada, con a una serie de experiencias diseñadas para quienes buscan vivir la ciudad desde una nueva perspectiva. Planes con amigos, gastronomía de nivel, escapadas románticas y estadías Pet-friendly se combinan con el sello del hotel que invita a disfrutar de una agenda sin salir de Puerto Madero.

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Además, el hotel suma un guiño perfecto para quienes apuestan por la movilidad sustentable: los huéspedes que lleguen con vehículo eléctrico podrán cargarlo sin costo en el cargador universal del hotel, disponible como parte de las amenidades de la estadía.

Pijamada Real: la noche que se vuelve planazo Para quienes sienten que una salida no alcanza, el hotel propone una experiencia que ya es tendencia: la Pijamada Real. Habitaciones muy amplias, espumante de bienvenida, tapeo con tragos de autor y, para quienes eligen la Suite Corner, acceso al Lounge Ejecutivo con desayuno, snacks y cóctel. Un plan perfecto para grupos que quieren desconectar y divertirse sin excusas.

Mascotas VIP: ellos también merecen vacaciones Pensado para quienes disfrutan viajar con sus mascotas, el hotel les da la bienvenida con con amenidades especiales para ellas, mientras sus acompañantes pueden disfrutar del desayuno buffet incluido. Una opción ideal para compartir una escapada sin dejar a nadie atrás.

Drinks & Stay: coctelería de autor en modo escapada Alberto’s Lobby Bar es uno de los secretos mejor guardados de la ciudad, y este paquete lo pone en primer plano. Incluye estadía, desayuno y una experiencia de tapeo con tragos de autor que invita a descubrir sabores nuevos en un ambiente elegante y relajado.

Tea & Stay: el ritual del té en su mejor versión El clásico Té de la Tarde del hotel se combina con una noche de descanso y desayuno buffet. Una propuesta ideal para quienes buscan un plan cálido, estético y delicioso para cortar la semana o darse un gusto en vacaciones. Dinner & Stay: una noche para celebrar Para aniversarios, cumpleaños o simplemente para darse un mimo. El paquete incluye estadía en habitación Deluxe King, desayuno buffet y una cena de 2 o 3 pasos en el Restaurant El Faro o Alberto’s Lobby Bar. Una experiencia que transforma cualquier ocasión en un momento especial. Paquetes exclusivos para residentes argentinos, requiere reserva previa con 24 horas de antelación para fechas seleccionadas de julio 2026