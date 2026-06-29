Consejos y recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono este invierno

Al ser una sustancia invisible, inodora e insípida, su acumulación en el ambiente es indetectable y peligrosa. Por este motivo, el control técnico de los equipos y la renovación permanente del aire son requisitos obligatorios para cuidar a la familia.

La seguridad integral del hogar es el resultado directo de las pequeñas decisiones y hábitos que se implementan cada día.

El inicio de la temporada fría provoca un mayor aislamiento en las viviendas y dispara el encendido de calefactores, estufas y cocinas . Frente a este escenario, expertos advierten sobre la necesidad de adoptar pautas cotidianas de prevención que minimicen los accidentes y garanticen un consumo seguro en el hogar.

La peligrosidad del monóxido de carbono radica en que es un gas altamente tóxico , invisible , inodoro e insípido . Al no ser detectado por los sentidos, suele acumularse de forma imperceptible, lo que vuelve indispensables tanto el uso responsable de las instalaciones como la ventilación constante para proteger la salud.

"Muchas de las situaciones de riesgo pueden evitarse incorporando medidas simples en la vida cotidiana. La ventilación adecuada de los ambientes y el uso correcto de los artefactos son aspectos clave para disfrutar del invierno de manera segura", señalaron desde la compañía Camuzzi.

Para evitar accidentes con monóxido de carbono, los especialistas recomiendan incorporar estas cinco medidas preventivas en el hogar:

Síntomas de alerta: cómo reaccionar

A pesar de que este peligro es invisible, el cuerpo manifiesta señales claras ante una falla en la combustión. Los síntomas más comunes de una intoxicación incluyen:

Dolores de cabeza intensos

Mareos persistentes y náuseas

Debilidad corporal generalizada

Somnolencia repentina

Si se detecta este malestar, especialmente cuando afecta a varios miembros de la familia al mismo tiempo en una habitación, se debe actuar con rapidez, ventilar el lugar de inmediato y acudir a un centro de salud.

La seguridad integral del hogar es el resultado directo de las pequeñas decisiones y hábitos que se implementan cada día. Estas acciones marcan la diferencia fundamental entre el bienestar y el riesgo.

Pasar una temporada invernal agradable requiere un compromiso activo con el cuidado de nuestro espacio común. La calidez de una casa nunca debe construirse a costa de la tranquilidad y la salud de quienes la habitan. Adoptar conductas preventivas sencillas pero constantes es el primer paso indispensable para disfrutar de un hogar confortable, eficiente y protegido durante los meses más fríos del año.