Preparate para las vacaciones de invierno: los 3 destinos de Argentina que tenes que visitar

Paisajes de nieve, selva y cordillera se combinan en opciones ideales para planear una pausa invernal con amigos o familia.

Paisajes de montaña, selva y sur argentino entre las opciones más elegidas para el invierno 2026.

Las semanas más frías del año suelen traer una pregunta repetida en muchas casas: a dónde ir para cortar la rutina sin gastar de más o sin complicarse demasiado con la organización. En ese contexto, los viajes dentro del país vuelven a ganar protagonismo para las vacaciones de invierno con opciones que mezclan paisajes muy distintos entre sí.

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Entre nieve, selva y montañas, hay lugares que ya se volvieron clásicos del turismo local , pero que cada temporada vuelven a aparecer en las listas por experiencias que cambian bastante según la época del año y que, en invierno, muestran otra cara.

Distintos rincones del país aparecen como alternativas para una escapada durante el receso invernal.

Aunque cada destino tiene su propio ritmo y atractivo, la elección no siempre es tan simple. El clima, la disponibilidad de alojamiento y hasta el tipo de actividades abiertas pueden modificar bastante la experiencia. Con eso en mente, hay tres lugares que suelen aparecer entre los más buscados para esta época.

San Carlos de Bariloche , en Río Negro, es uno de los destinos más elegidos cuando baja la temperatura. La ciudad combina lago, montaña y centros de nieve que, en pleno invierno, se llenan de visitantes.

El Cerro Catedral es uno de los puntos más conocidos, con actividades que van desde esquí hasta paseos en aerosilla para quienes solo quieren mirar el paisaje. En el centro, el movimiento se concentra en la calle Mitre, donde chocolaterías y locales gastronómicos marcan el ritmo del día.

bariloche Naturaleza, clima y actividades variadas marcan el interés turístico en esta temporada. Municipalidad de Bariloche Web

Más allá de la postal clásica, Bariloche también ofrece senderos más tranquilos como el Circuito Chico, que permite recorrer miradores y playas del lago Nahuel Huapi. En temporada alta, el lugar puede volverse bastante concurrido, algo a tener en cuenta al planificar el viaje.

Puerto Iguazú

En el noreste del país, Puerto Iguazú (Misiones) propone un clima completamente distinto. Mientras en gran parte del país el frío es protagonista, acá el calor húmedo de la selva se mantiene como marca registrada.

Las Cataratas del Iguazú siguen siendo el gran atractivo, con circuitos como la Garganta del Diablo que permiten ver de cerca uno de los saltos de agua más impactantes del mundo. El Parque Nacional ofrece pasarelas, tren ecológico y recorridos que pueden llevar varias horas.

cataratas del Iguazu Propuestas dentro de Argentina que combinan descanso, aventura y experiencias al aire libre. Iguazú Argentina Web

Además del paisaje principal, la zona cuenta con reservas naturales y actividades nocturnas que no siempre están disponibles en otros destinos. El ritmo es más relajado, aunque el clima puede jugar un papel importante, ya que la humedad suele sentirse durante todo el día.

Ushuaia

En Tierra del Fuego, Ushuaia aparece como uno de los puntos más buscados para quienes quieren vivir el invierno en serio. Con montañas nevadas, mar y temperaturas bajas durante gran parte de la temporada, la ciudad se presenta como una experiencia distinta.

El Parque Nacional Tierra del Fuego ofrece senderos entre bosques y lagos, mientras que el tren del Fin del Mundo suma una propuesta turística con historia y paisajes que cambian a cada tramo. También se destacan las excursiones por el canal Beagle, donde se pueden observar lobos marinos y aves, aunque las condiciones climáticas pueden modificar los horarios o la disponibilidad de salidas.

ushuaia Secretaria de Turismo de Ushuaia

Ushuaia suele generar expectativas altas en quienes la visitan por primera vez, aunque el clima extremo obliga a organizar bien la estadía y contar con abrigo adecuado. Esa combinación entre aventura y naturaleza es parte de su identidad.