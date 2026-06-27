Relax asegurado: el paraíso del norte argentino que tiene las termas más antiguas de Sudamérica

Entre paisajes serranos y aguas naturales, existe un rincón histórico con una propuesta distinta para cualquier época del año.

Este es el destino perfecto para desconectarse y disfrutar de la naturaleza.

En el sur de Salta existe un rincón natural histórico que te ofrece una experiencia única de bienestar . Sus aguas minerales lo convirtieron hace décadas en uno de los puntos turísticos más reconocidos del norte del país y hoy en día sigue atrayendo a visitantes de todas las edades.

Además de su tradición termal, la localidad tiene otras propuestas para sus visitantes, ya que ofrece espacios culturales, senderos, actividades al aire libre y paisajes perfectos para una escapada. Además, su ubicación permite que se pueda llegar fácilmente desde cualquier punto del norte argentino.

Rosario de la Frontera forma parte del sur de la provincia de Salta y es la cabecera del departamento homónimo. Se encuentra a 167 kilómetros de la ciudad de Salta y muy cerca del límite con Tucumán, en una zona donde conviven sierras, selvas y extensos espacios verdes.

La ciudad fue trazada el 20 de junio de 1873 y, menos de un año después, el 11 de marzo de 1874, recibió el rango de capital departamental. Con el paso del tiempo se transformó en uno de los principales polos turísticos de la provincia gracias a sus famosas aguas termales . Ese es su mayor atractivo, el cual es considerado el más antiguo de Sudamérica , donde empezó a funcionar el primer establecimiento de este tipo del continente en 1880.

La riqueza geológica de la región permite el surgimiento de nueve variedades de aguas termominerales, cada una con propiedades particulares y temperaturas diferentes. Esa característica fue la que convirtió a Rosario de la Frontera en un destino elegido tanto por quienes buscan descansar como por quienes quieren disfrutar de sus tratamientos de bienestar.

Rosario de la Frontera Este punto del norte argentino es perfecto para los amantes de la aventura, la naturaleza y el relax. Gentileza - Salta Argentina

Qué se puede hacer en Rosario de la Frontera

Las aguas termales son el punto principal para los turistas, pero el histórico Hotel Termas, inaugurado también en 1880, sigue siendo uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad. Ahí mismo funcionan piletas con distintas temperaturas, baños termales y propuestas de spa que aprovechan las propiedades minerales del agua.

A 5 kilómetros del centro, por la ex Ruta Nacional 34, también se encuentra el Parque Acuático Termal, un predio que funciona exclusivamente con agua termal y dispone de piletas para adultos y chicos, espacios gastronómicos, asadores, canchas deportivas y juegos recreativos.

Quienes prefieren el contacto con la naturaleza tienen los cerros que cuentan con circuitos para trekking, cabalgatas, recorridos en mountain bike y observación de aves, una actividad que cada vez se vuelve más popular gracias a la diversidad de especies presentes en la región.

Además, el dique Rosario de la Frontera es otro de los puntos más visitados. El espejo de agua está rodeado por vegetación subtropical y las sierras de la Candelaria, un paisaje ideal para pasar el día. Ahí mismo también es posible practicar pesca deportiva de pejerreyes, tarariras, dentudos y carpas.

El patrimonio histórico también es importante, ya que frente a la plaza Independencia se levanta la parroquia Nuestra Señora del Rosario, un lugar que tardó 19 años en construirse. Muy cerca funciona el Museo Provincial de Bellas Artes "Quinquela Martín", creado en 1968, espacio que conserva pinturas, esculturas, grabados y piezas originales de reconocidos artistas argentinos.

La oferta cultural sigue en el Paseo de Artesanos, inaugurado en 2017, donde artesanos locales exhiben trabajos en cuero, madera, metal, lana y bijouterie. También está el Teatro Municipal Güemes, abierto en 1947, adquirido por el municipio en 2013 y completamente renovado en 2018.

Rosario de la Frontera Viaje El avisaje de aves es fundamental en este destino. Gentileza - Salta Argentina

Cómo ir hasta Rosario de la Frontera

Para llegar a Rosario de la Frontera desde la capital salteña, se tienen que recorrer 167 kilómetros, principalmente por la Ruta Nacional 9, un trayecto que suele tardar dos horas en auto. Quienes parten desde Tucumán también llegan por las rutas nacionales que conectan ambas provincias.

También se puede viajar en micros de larga distancia desde Salta, San Miguel de Tucumán y otros centros urbanos del norte. Una vez en la ciudad, la mayoría de los principales atractivos puede visitarse a pie, mientras que los espacios naturales ubicados en las afueras se encuentran a pocos kilómetros del casco urbano.