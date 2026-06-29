Luna llena de junio 2026: a partir de qué hora podrá verse hoy, lunes 29

A este fenómeno se lo conoce como Luna de Fresa, Luna de Rosas o Luna de Miel, nombres asociados a la época de cosechas en el hemisferio norte.

La próxima luna llena será el 29 de julio y se la conoce como Luna del Ciervo.

La noche de este lunes 29 de junio tendrá como protagonista a la luna llena , uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes. Durante este evento, el satélite natural de la Tierra alcanzará su máxima iluminación y podrá observarse desde distintos puntos del país, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el Servicio de Hidrografía Naval , el momento exacto del fenómeno será a las 23:58 (UTC) . Sin embargo, el disco brillante comenzará a apreciarse completo desde el atardecer .

Junio marca el cierre de un nuevo ciclo lunar con la esperada luna llena del lunes 29 . Esto ocurre cuando la Tierra queda ubicada entre el Sol y la Luna, permitiendo que desde nuestro planeta se observe la cara visible totalmente brillante.

El calendario lunar se organiza en cuatro fases principales que se repiten aproximadamente cada 29 días y medio.

El Servicio de Hidrografía Naval explica que cada una de las etapas se produce cuando la Tierra, la Luna y el Sol alcanzan una determinada posición entre sí, formando ángulos de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Desde el punto de vista astronómico, no duran varios días, sino que se producen en un momento preciso.

Según el organismo, las fases lunares de junio de 2026 quedaron distribuidas de la siguiente manera:

8 de junio: cuarto menguante.

cuarto menguante. 14 de junio: luna nueva.

luna nueva. 21 de junio: cuarto creciente.

cuarto creciente. 29 de junio: luna llena.

El fenómeno de este mes es conocido como Luna de Fresa, un nombre heredado de los pueblos originarios de América del Norte, que utilizaban los ciclos lunares para medir el paso del tiempo. El término hace referencia a la época en la que comenzaba la recolección de frutillas silvestres en ese territorio, señal de que había comenzado el verano.

En otros países es llamada Luna de Rosas o Luna de Miel, vinculadas al inicio de la temporada de cosecha y antiguas celebraciones.

Luna llena.jpg Calendario lunar de 2023 Freepik

Cuándo volverá a haber luna llena

Después de la luna llena de este lunes 29 de junio, habrá que esperar aproximadamente un mes para volver a observar el fenómeno.

La próxima está prevista para el 29 de julio de 2026 y será conocida como la Luna del Ciervo. Posteriormente, el calendario continuará con otras lunas llenas que también conservan nombres históricos transmitidos por diferentes culturas.

Las fechas confirmadas son: