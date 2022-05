Cerveza: la vedette de los argentinos

Martín Gianella, socio de El Galpón de Tacuara, opina que sí “existe una saturación en el mercado” pero “para las empresas que apuestan solo a volumen y competitividad en el precio, y no al desarrollo de marca y calidad del producto. Muchas fábricas que vendían a precios cercanos a los costos para ganar mercado pudieron hacerlo circunstancialmente pero en momentos de crisis y de baja de consumo no pueden sostener sus grandes estructuras ni respaldarse en su producto justamente para subir sus precios. En ese rubro ya no hay lugar para más oferta”, asegura.

Tendencias en cervezas

“Las tendencias no han cambiado mucho. Hoy todos los cerveceros están explotando con todo el lúpulo. Creo que todos crecieron, aprendieron mejores técnicas y lo están haciendo cada vez mejor. Las cervezas lupuladas como las Neipas siguen siendo las preferidas, ya que la gente disminuyó la bísqueda del amargor e incrementó la búsqueda del aroma del lúpulo, por eso es que las Neipas están más fuertes”, opina Salvarrey.

“También hay una tendencia cada vez más creciente a hacer la Hemp IPA, que son cervezas con sabor a cannabis. El cannabis y el lúpulo tienen elementos químicos similares en lo que a aromas se refiere, lo que hace que los elementos combinen muy bien”, acota el socio de Desarmadero.

“En nuestro caso siempre funcionaron muy bien las cervezas lupuladas, por eso siempre ofrecemos novedades. Sin embargo, nos gustaría empezar a instalar otro tipo de cervezas que pueden perfectamente ocupar el lugar del vino, por su complejidad y porcentaje alcohólico”, concluye Gianella.