Por qué el otoño es perfecto para sacar cosas de tu casa, según el feng shui

Una práctica que acompaña el disfrute del clima invernal con consejos para renovar las energías en tus espacios.

Prácticas simbólicas como escribir agradecimientos o sembrar nuevas plantas refuerzan la conexión entre el entorno físico y los objetivos personales.

Llega el otoño , llega el fresquito y el cambio de estación introduce una etapa marcada por transformaciones en la rutina y en los espacios. El otoño impulsa procesos de desapego y reorganización , en línea con lo que ocurre en la naturaleza durante este período del año.

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La perspectiva del Feng Shui propone acompañar ese movimiento desde el hogar. El entorno doméstico influye en el equilibrio emocional y en la energía cotidiana , por lo que cada modificación dentro de la casa adquiere un sentido concreto.

El otoño es señalado por los especialistas cómo una etapa que se vincula con una desaceleración general. La caída de hojas y los cambios biológicos reflejan un momento de cierre de ciclos, situación que invita a revisar objetos, hábitos y ambientes.

El contexto anual suma un factor adicional vinculado al calendario energético: por un lado el año del Caballo de Fuego introduce impulso y acción , por el otro el otoño propone un ritmo más pausado. Es decir que se requiere un equilibrio entre ambas fuerzas.

El primer paso dentro de este enfoque se centra en retirar aquello que ya no cumple una función. El desapego de objetos innecesarios libera espacio físico y mental (permite iniciar un nuevo ciclo con menos carga).

La eliminación de elementos obsoletos tiene un impacto más allá de lo material. Alejarse de la sensación de estancamiento y abrirse a nuevas oportunidades es fundamental para esta etapa.

Placares, cajones y sectores de cocina

Reúnen elementos en desuso y alimentos vencidos. El orden del ambiente permite reorganizar rutinas y decisiones para así acompañar el cambio de estación desde una lógica práctica.

Hogar Pixabay

Ingreso a la vivienda

La puerta de calle canaliza la energía que entra al hogar, por lo que su estado influye en el resto de los ambientes. (La limpieza, el orden y la ausencia de obstáculos favorecen la circulación energética del ingreso a tu hogar y mejoran la percepción del espacio desde el primer contacto).

Los elementos externos también influyen en el flujo, ya sean hojas secas, bolsas de basura o desagues. ¡No dejes de prestarle atención! Estos detalles afectan la dinámica general del ambiente.

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Cómo hacer una limpieza efectiva en tu casa

La limpieza dentro del Feng Shui no se limita a lo visible ya que la energía del hogar se modifica a partir de cada acción de orden y mantenimiento.

Para una renovación efectiva se deben usar productos simples:

El bicarbonato de sodio, el vinagre y el limón funcionan como aliados en las tareas diarias, con efectos notables sobre olores, grasa y superficies. En particular, el bicarbonato se destaca por su capacidad para absorber la humedad y neutralizar aromas, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire y la percepción general del ambiente.

La acumulación de suciedad y la presencia de humedad no solo afectan lo material, también inciden en la forma en que se experimenta el espacio. El desorden y los residuos generan una sensación de carga que impacta en el bienestar, mientras que los olores persistentes suelen asociarse a situaciones no resueltas.

En este contexto, la combinación de agua, vinagre y bicarbonato se presenta como una solución práctica para limpiar, desengrasar y destapar, lo que permite resolver múltiples necesidades dentro del hogar de manera sencilla.

La organización del espacio también acompaña los cambios estacionales y energéticos. Durante el otoño, el enfoque se orienta hacia los tonos terrosos y los elementos que aportan calidez, como mantas, cortinas claras o iluminación tenue.

A esto se suman estímulos sensoriales como aromas cítricos o música alegre, junto con el cuidado de plantas y exteriores.