Cuánto sale calefaccionar el hogar en otoño 2026: cómo prepararse para las bajas temperaturas

Estamos entrando en época de frío y comienza la problemática de todos los años, cómo mantener nuestra casa templada.

Con la llegada del otoño y el avance progresivo hacia el invierno, las temperaturas comienzan a bajar y surge una preocupación clave en los hogares : cómo calefaccionar los ambientes de manera eficiente y económica. Elegir el sistema adecuado no solo impacta en el confort diario, sino también en el gasto mensual durante los meses más fríos.

En este contexto, es fundamental anticiparse y analizar las distintas opciones disponibles en el mercado, ya que no existe una única solución que funcione para todos los casos. Factores como el tipo de vivienda, el acceso a servicios y el presupuesto disponible influyen directamente en la decisión.

Además, en 2026 los costos de los equipos y de la energía presentan variaciones importantes , lo que obliga a evaluar con mayor atención tanto la inversión inicial como el consumo a largo plazo. Por eso, conocer las alternativas y sus características puede marcar la diferencia a la hora de calefaccionar el hogar.

Se viene el invierno y te contamos las mejores maneras de mantener el hogar calefaccionado.

Antes de decidir qué sistema instalar, es clave analizar la disponibilidad y el costo de la energía en tu zona. El gas natural suele ser una de las opciones más económicas y eficientes si contás con red, mientras que la electricidad es más accesible en instalación pero puede resultar más costosa en el consumo, salvo que se utilicen tecnologías eficientes como equipos Inverter o bombas de calor. En zonas sin gas, la biomasa, como leña o pellets, aparece como una alternativa viable.

La eficiencia del equipo también juega un papel central. Sistemas como la aerotermia permiten aprovechar la energía del aire exterior y reducir el consumo, mientras que las calderas de condensación optimizan el uso del gas. En el caso de los aires acondicionados , la tecnología Inverter ayuda a mantener una temperatura estable sin picos de consumo, lo que se traduce en un ahorro significativo.

Frío en casa Un buen sistema de calefacción es vital para el hogar en este otoño/invierno. Imagen: Freepik

Por otro lado, las dimensiones de la vivienda y su nivel de aislamiento son determinantes. No es lo mismo calefaccionar un ambiente pequeño que un living amplio, ni una casa bien aislada que una con pérdidas de calor. A esto se suman aspectos de seguridad y mantenimiento: los sistemas a gas requieren ventilación adecuada y controles periódicos, mientras que todos los equipos deben revisarse al menos una vez al año para garantizar su correcto funcionamiento.

Tipos de sistema de calefacción

Existen distintos tipos de sistemas de calefacción que se adaptan a diferentes necesidades. Entre los más comunes se encuentran los equipos a gas, como estufas y calderas, que suelen ser elegidos por su buena relación entre costo y rendimiento. Estos sistemas permiten calefaccionar grandes superficies de manera uniforme, especialmente cuando se combinan con radiadores o losa radiante.

Por otro lado, los sistemas eléctricos ofrecen una instalación más simple y flexible. Dentro de este grupo se destacan los radiadores eléctricos, los paneles convectores y los aires acondicionados frío/calor. Estos últimos, especialmente con tecnología Inverter, son considerados de los más eficientes dentro de su categoría, ya que optimizan el consumo energético.

También existen alternativas más sustentables, como la calefacción solar o los sistemas de biomasa. Si bien requieren una inversión inicial más alta, permiten reducir el impacto ambiental y el gasto energético a largo plazo. Estas opciones suelen utilizarse como complemento de otros sistemas tradicionales.

Invierno Se viene la época del año donde no vas a querer salir de casa. Cómo hacer para calefaccionar bien el hogar. Imagen: Freepik

Precios de los distintos sistemas de calefacción para este 2026

En marzo de 2026, los precios de los sistemas de calefacción en Argentina muestran una amplia variedad según el tipo y la potencia del equipo. En el caso de las estufas a gas de tiro balanceado, los valores van desde los $310.000 para modelos pequeños de 2.000 kcal/h hasta los $540.000 para equipos más potentes, pensados para ambientes amplios. A esto hay que sumarle el costo de instalación, que puede superar los $130.000.

Los sistemas eléctricos presentan opciones más accesibles en la compra inicial. Los paneles vitrocerámicos y convectores oscilan entre $90.000 y $180.000, mientras que los aires acondicionados frío/calor, que ofrecen mayor eficiencia, tienen precios que van desde $950.000 hasta $1.350.000. La instalación eléctrica básica también implica un costo adicional cercano a los $95.800.

En cuanto a las alternativas solares, la inversión es considerablemente mayor. Un sistema fotovoltaico residencial puede costar entre USD 2.000 y USD 4.000, mientras que los equipos de calefacción solar térmica rondan los $7.450.000. Sin embargo, estos sistemas se destacan por su bajo costo de funcionamiento a largo plazo.

Los consejos para ahorrar durante el otoño e invierno

Para reducir el gasto en calefacción, uno de los principales consejos es mejorar el aislamiento del hogar. Sellar puertas y ventanas, utilizar burletes y aprovechar cortinas gruesas puede evitar pérdidas de calor y reducir significativamente el consumo energético.

También es importante regular la temperatura de manera eficiente. Mantener los ambientes entre 18 y 20 grados suele ser suficiente para lograr confort sin generar un gasto excesivo. Además, el uso de termostatos y equipos con tecnología eficiente ayuda a optimizar el rendimiento del sistema.

Por último, realizar un mantenimiento adecuado de los equipos es clave para evitar consumos innecesarios. Limpiar filtros, revisar instalaciones y utilizar correctamente los sistemas no solo mejora su eficiencia, sino que también prolonga su vida útil y garantiza mayor seguridad en el hogar.