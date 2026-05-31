Caos en París tras la consagración del PSG: un muerto, cientos de detenidos y más de 200 heridos

La consagración del equipo parisino en la Champions League derivó en graves incidentes en la capital francesa y otras ciudades. Las autoridades reportaron 780 detenidos, 219 heridos y la muerte de un joven de 24 años.

La celebración por un nuevo título de Champions League del PSG terminó envuelta en violencia en distintos puntos de Francia. Los festejos de los hinchas derivaron en graves disturbios que dejaron un saldo de un muerto, cientos de detenidos y más de 200 heridos, según confirmaron las autoridades locales.

La víctima fatal fue un joven de 24 años que perdió la vida durante la noche del sábado tras sufrir un accidente con su motocicleta en una salida de la autopista de circunvalación de París, a la altura de Porte Maillot. Además, otra persona permanece internada en estado crítico luego de una violenta pelea ocurrida en el oeste de la capital francesa.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Francia, se registraron 780 detenciones en todo el país, de las cuales 457 derivaron en arrestos bajo custodia policial. La cifra representa un fuerte incremento respecto de los incidentes registrados durante celebraciones similares del año pasado.

Las autoridades también informaron que hubo 219 personas heridas y al menos 57 efectivos policiales lesionados durante los enfrentamientos. Entre los heridos se reportaron varios casos de gravedad.

video festejos caos violencia paris psg campeon 2026

Los incidentes se concentraron principalmente en zonas emblemáticas de París, como los Campos Elíseos y las inmediaciones del Parque de los Príncipes, donde miles de simpatizantes siguieron la final. Durante varias horas se registraron incendios, saqueos, destrozos en el mobiliario urbano y choques con las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y un amplio operativo de control.

Ante la magnitud de los festejos, el gobierno francés desplegó cerca de 22.000 agentes de seguridad en todo el país, incluidos 8.000 efectivos en París. A pesar del operativo, los disturbios se extendieron a decenas de ciudades y volvieron a encender las alarmas por la violencia vinculada a las celebraciones futbolísticas.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos más graves, Francia se prepara para nuevas celebraciones oficiales del equipo parisino, que será recibido por las autoridades nacionales tras la obtención del título europeo.